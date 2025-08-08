12 askerin ölümünde ‘2’nci kat’ detayı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı yaptı. MSB, 6 Temmuz'da Irak'ın kuzeyindeki bir mağarada 12 askerin metan gazından yaşamını yitirdiği olaya dair soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, ihmal veya zafiyet olmadığı belirtildi ve "İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ÖNGÖRÜLEMEZ BİR DURUM

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir."

MAĞARA YOK OLDU!

MSB’nin olaya ilişkin ilk açıklamasında geçen mağaranın ikinci katının, son açıklamada geçmemesi dikkat çekti. İlk açıklamada geçen ikinci kat ifadesi ortadan kalkarken "5 Temmuz’da keşfedilen 2. katta 6 Temmuz’da yalnızca köpek ile tarama yapıldığı" belirtildi. Henüz bir gün önce keşfedilen bir bölgeye askerleri gönderirken gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı ve tahkikat sonucuna göre olayda ihmal, kusur veya eksiklik olmadığı aktarıldı.

İSKENDERUN'DAKİ ÖLÜMLER

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda iki askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili bakanlık kaynakları, “İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir” bilgisini verdi.