12 barodan TBMM ziyareti

İstanbul Barosu’nun da aralarında yer aldığı 12 baronun Çocuk Hakları Merkezleri, 3–4 Kasım 2025 tarihlerinde çocuk adalet sisteminin güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Bu ziyaretler kapsamında, çocukların adalet sistemindeki haklarının güçlendirilmesine yönelik baroların yürüttüğü çalışmalar, politika belgeleri ve değerlendirme raporları ilgili milletvekillerine sunulmuş, son yasa taslakları ve mevzuat değişikliklerinin çocuk hakları üzerindeki olası etkileri tartışılmış, hak temelli bir çocuk adalet sistemi için ortak çözüm yolları üzerinde durulmuştur” denildi.