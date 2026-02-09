12 bin 400 yıllık dikiş: Dünyanın en eski giysisi olabilir

ABD eyaleti Oregon’da bir kaya sığınağında bulunan, bükülmüş liflerden yapılmış bir kordonla birbirine dikilmiş iki küçük geyik derisi parçası, yaklaşık 12 bin 400 yıl boyunca korunmuş halde günümüze ulaştı.

Science News haberine göre, Yalnızca birkaç santimetrekarelik bu parçalar, şimdiye kadar keşfedilen en eski dikilmiş nesneler olmasının yanı sıra, dünyanın bilinen en eski giysi kalıntıları olma ihtimaliyle de dikkat çekti.

Nevada Üniversitesi Reno Kampüsü’nden arkeolog Richard Rosencrance, “Bunların kesinlikle dikildiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir derinin içinden çıkan kordon, doğrudan başka bir deri parçasına giriyor” diyerek buluntuların önemini vurguladı.

BUZUL ÇAĞININ SONUNA İŞARET EDİYOR

Radyokarbon tarihleme yöntemi, derilerin son Buzul Çağı’nın sonuna tarihlendiğini gösteriyor. Rosencrance ve ekibi, bulgularını 4 Şubat’ta Science Advances dergisinde yayımladı.

Derilerle birlikte bulunan taş aletler ve kemik iğneler, mağarada yaşayan Yerli Amerikalı toplulukların giysi ürettiğine işaret ediyor. Araştırma ekibine göre bu deri parçaları, giyeni soğuktan korumak ve fiziksel dayanıklılık sağlamak amacıyla yapılmış bir giysinin kalıntıları olabilir.

AYNI BÖLGEDE BİRÇOK ESER BULUNDU

Söz konusu gizemli buluntular, 1950’li yıllarda Oregon’un yüksek çöl bölgesinde yer alan Cougar Mountain Mağarası’ndan çıkarılmıştı. Uzun yıllar özel koleksiyonlarda kalan eserler, yakın zamanda bilim insanlarının erişimine açıldı. Aynı bölgeden gelen 54 farklı arkeolojik eser de incelemeye dahil edildi.

Bu eserler arasında geyik, bizon, tavşan, yaban tavşanı ve tilki derilerinden parçalar ile; deri şeritleri ve bitkisel liflerden yapılmış ipler bulunuyor. Bu liflerin, saz benzeri bir bitkiden elde edilmiş olabileceği düşünülüyor.

"GENİŞ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP"

Rosencrance’a göre bu kordonlar, “son derece geniş bir kullanım alanına” sahipti. Ayrıca liflerin bükülerek (ilkel bir dokuma tekniğiyle) oluşturulduğu kaba bir tekstil parçasının; çanta, sepet ya da hasır benzeri bir eşya olarak kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

Biyolojik malzemelerden yapılmış eserlerin bu kadar uzun süre korunması son derece nadir. Araştırmacılara göre buluntuların günümüze ulaşmasını sağlayan en önemli etken, bölgenin aşırı kuru iklimi oldu. Nitekim dünyanın bilinen en eski pantolonu da yaklaşık 3 bin yıl öncesine tarihlenen bir örnek yine bir çöl ortamında bulunmuştu.