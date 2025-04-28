12 bin bina incelendi, 1025 bina az hasarlı

Haber Merkezi

İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. İstanbul’da Silivri açıklarında dün bir saat içinde iki kez 3.5 büyüklüğünde bir kez de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘‘İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, depremi önceden bildirdiği öne sürülen uygulamaların arttığını belirterek, “Deprem korkusu kadar tehlikeli olan şey, dijital güvenliğimizdir. Dijital güvenliğiniz, fiziksel güvenliğiniz kadar önemlidir" dedi. Sahte deprem uygulamalarının sadece yanlış bilgi yaymakla kalmadığını kaydeden Baki, bu yazılımların çoğu zaman telefonlara zararlı yazılım bulaştırdığını söyledi.