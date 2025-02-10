12 bin okul servisine işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 3 milyon 145 bin 753 aracın denetlendiğini ve 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik toplam 111 bin 476 adet denetim yapıldığını ve 12 bin 928 sürücü/araca işlem uygulandığını kaydetti.

Yerlikaya, 2024 yılında okul servis araçlarının toplam 1674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştığını anımsatarak "Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz" dedi.