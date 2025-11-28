12 bin yıllık ‘canavar’ uyandı

Haber Merkezi

Etiyopya’nın Afar bölgesinde yer alan ve yerel halk tarafından “canavar dağ” olarak adlandırılan Hayli Gubbi yanardağı, yaklaşık 12 bin yıl sonra ilk kez faaliyete geçerek patladı. Uzmanlar tarafından uzun zamandır “uyuyan volkan” olarak nitelendirilen dağın beklenmedik hareketliliği, bölge genelinde ciddi etkiler doğururken, uçuşlar da iptal edildi.

Patlamanın ardından Afdera ilçesine bağlı birçok köy yoğun kül tabakasıyla kaplandı. Kül yağışı, bölgede yaşayanlarda öksürük ve solunum güçlüğüne neden olurken, otlaklar ile su kaynaklarının tamamen kül altında kaldığı ifade edildi. Meteoroloji uzmanları kül bulutlarının rüzgârla birlikte daha geniş bir alana yayılacağını belirtti.

UÇUŞLAR PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

Kül bulutlarının yükselmesi üzerine birçok uluslararası uçuş rotası değiştirildi ya da tamamen iptal edildi. Hindistan’ın ulusal havayolu Air India, söz konusu bölge üzerinden geçen uçakların güvenlik denetimi için 11 uçuşunu durdurduğunu açıkladı. Bir başka Hint şirketi Akasa Air ise son iki gün içinde Cidde, Kuveyt ve Abu Dabi seferlerini iptal etti. Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış ve iniş yapması planlanan en az yedi uluslararası uçuşun da Salı günü iptal edildiği, on iki uçuşta ise gecikme yaşandığı bildirildi.