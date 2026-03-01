12 Dev Adam, 1061'inci maçına çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında yarın Sırbistan’ı konuk edecek. Bu karşılaşma, milliler açısından tarihi bir anlam da taşıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan maçıyla birlikte tarihindeki 1061. müsabakasına çıkacak. Türkiye, ilk milli maçını 24 Haziran 1936’da Yunanistan’a karşı oynarken, geride kalan yaklaşık 90 yıllık süreçte 1060 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların 550’sini kazanan milliler, 509 mağlubiyet yaşadı. A Milli Takım, tarihinde yalnızca bir kez beraberlik aldı. 13 Haziran 1995’te İstanbul’da Makedonya ile oynanan özel karşılaşma 78-78 eşitlikle sona erdi.

İLK GALİBİYET 1949’DA

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda elde etti. Turnuvadaki ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa’ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye’yi mağlup ederek resmi organizasyonlardaki ilk galibiyetini aldı.

EN FARKLI SKORLAR

Ay-yıldızlıların tarihindeki en farklı galibiyet, 29 Eylül 1980’de İzmir’de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda geldi. Türkiye, Libya’yı 142-45 yenerek 97 sayı farkla kazandı.

Milli takım, en ağır yenilgilerini ise Avrupa Şampiyonaları ve hazırlık maçlarında yaşadı. 24 Haziran 1993’te Almanya’da düzenlenen 28. Avrupa Şampiyonası’nda Hırvatistan’a 113-63 mağlup olan Türkiye, 50 sayılık farkla tarihindeki en farklı yenilgilerden birini aldı. Milliler, 3 Temmuz 2024’te Fransa ile deplasmanda oynanan hazırlık maçında da sahadan 96-46’lık yenilgiyle ayrıldı.

ERGİN ATAMAN İLE 98'İNCİ MAÇ

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 98. maçına çıkacak. Deneyimli çalıştırıcıyla bugüne kadar 97 karşılaşma oynayan milliler, bu süreçte 53 galibiyet ve 44 mağlubiyet aldı.

Türkiye, Ergin Ataman yönetiminde son olarak EuroBasket 2025’te finale yükselerek gümüş madalya kazanmıştı.