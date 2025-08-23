12 Dev Adam, EuroBasket’te madalya kazanmak istiyor

Spor Servisi

EuroBasket 2025’te mücadele edecek Türkiye Ulusal Takım için medya günü etkinliği düzenlendi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, takımın Genel Menajeri Nedim Yücel, başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Alperen Şengün ve Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

ÇOK İYİ TAKIMIZ

Çok iyi bir takım uyumu yakaladıklarını vurgulayan Ataman, "Hazırlık dönemini gayet iyi geçirdik ve her geçen gün de yükselen bir takım grafiği elde ettik. Takımımızdaki oyuncuların her birinin ciddi anlamda potansiyeli ve kendilerine güvenleri var. Biz de aynı şekilde antrenörler olarak bu güveni kendimizde görüyoruz. Artık takımda roller belli oldu. Litvanya ve Almanya ile oynayacağımız maçlarda takımımızın seviyesinin belli olacağını söylüyordum. Takımımızın durumu gayet iyi. Şampiyonada her oyuncudan verim alabilmek amacıyla bugünkü Karadağ maçında farklı rotasyonda oynayabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Takımın kimyasının çok iyi olduğunu anlatan Alperen ise, "Hazırız. Hazır bir şekilde Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz. Sırbistan, turnuvanın en favori takımlarından biri. Letonya da ev sahibi. Kolay bir gruba gitmiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Madalya için gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda eminim madalya ile ülkemize döneriz" diye konuştu.