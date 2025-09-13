12 Dev Adam'ın final heyecanı Antalya'da dev ekrandan yayınlanacak

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, A Milli Basketbol Takımı'nın 14 Eylül Pazar günü Almanya ile oynayacağı final maçını, Beachpark Varyant Meydanı’nda kuracağı dev ekrandan yayınlayacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı, 14 Eylül Pazar saat 21.00’de Almanya karşısında final maçına çıkacak. 2025 Avrupa Şampiyonası’nın heyecanlı finali Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beachpark Varyant Meydanı’nda kurulacak dev ekrandan izlenebilecek. A Milli Basketbol Takımı’na başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyalıları maçı izlemeye ve bu coşkuya ortak olmaya davet etti.