12 Dev Adam, İsviçre deplasmanında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak. Fribourg’daki Saint-Leonard Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Bosna Hersek’i 93-71 mağlup ederek elemelerin açılışına iyi bir başlangıç yapmıştı. Milliler, İsviçre deplasmanından da galibiyetle dönerek ikinci maçını da kazanmayı hedefliyor.

İsviçre ise C Grubu’ndaki ilk müsabakasında Sırbistan karşısında ilk yarıyı 57-34 önde kapatmasına rağmen sahadan 90-86 mağlup ayrıldı.

Bosna Hersek karşılaşmasında sağ ayak bileğinden sakatlanan Onuralp Bitim aday kadrodan çıkarıldı. Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan ise İsviçre maçı kafilesinde yer almıyor.

Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Furkan Haltalı, Berk Uğurlu, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.