12 Dev Adam, Sırbistan karşısında ikinci turu hedefliyor

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.

C Grubu’nda oynadığı üç karşılaşmayı da kazanan milliler, Bosna Hersek ve İsviçre galibiyetlerinin ardından ikinci penceredeki ilk maçta Sırbistan’ı deplasmanda 82-78 mağlup etmişti. Bu sonuçlarla Türkiye, grupta liderlik koltuğunda yer alıyor.

İKİNCİ TURU GARANTİLEYECEK

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı ay-yıldızlı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda ikinci tura yükselmeyi matematiksel olarak garantileyecek. Milliler ayrıca Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Elemelerde İsviçre ve Bosna Hersek’i tek haneli farklarla geçen Sırbistan ise Türkiye’ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından grupta ikinci sırada bulunuyor.

A Milli Takım’ın aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.