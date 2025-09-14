12 Dev Adam’ın final heyecanı Bornova’da dev ekranda yaşanacak

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, EuroBasket’te finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımının bu akşam Almanya ile oynayacağı final karşılaşması için Büyükpark’ta dev ekran kuracak.

EuroBasket’te finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bornova Belediyesi, bu büyük heyecanı binlerce sporseverle birlikte yaşamak için dev ekran kuruyor.

Final maçı, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Büyükpark’ta yayınlanacak. Bornovalılar, milli takımın final coşkusunu dev ekranda, hep birlikte omuz omuza yaşayacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm sporseverleri Büyükpark’a davet ederek şunları söyledi: “12 Dev Adam’ın final başarısı hepimizi gururlandırdı. Sporun birleştirici ruhunu Bornova’da hep birlikte yaşayacağız. Büyükpark’ta kuracağımız dev ekranda, milli takımımızı desteklemek için yan yana olacağız. Herkes sandalyelerini alıp gelsin, bu tarihi coşkuyu hep birlikte paylaşalım.”

Etkinlik Bilgileri

Karşılaşma: Türkiye – Almanya (EuroBasket Finali)

Tarih: 14 Eylül Pazar

Saat: 21.00

Yer: Bornova Büyükpark