12 Eylül Darbesi'nin ardından işkencede katledilen Devrimci Ahmet Uzun anıldı

12 Eylül faşizmine karşı direniş hareketi içnde mücadele ederken gözaltına alınan ve daha sonra işkencede öldürülen Rizeli devrimcilerden Ahmet Uzun, ölümünün 45. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Yol arkadaşları ve SOL Parti üyeleri, her 16 Ocak’ta olduğu gibi Uzun’un Rize Gündoğdu’nun Dağınıksu köyündeki mezarı başında bir araya geldi.

Mezar başında yapılan konuşmalarda, Ahmet Uzun’un faşizme karşı verdiği devrimci mücadele anlatıldı ve bugün de aynı kararlı tutumun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

AHMET UZUN KİMDİR?

1957 yılında Rize'de doğdu.

Rize'de Devrimci Yol hareketinin en önemli isimlerindendi. 12 Eylül öncesinde Pazar ilçesi kırsal kesiminde yürütülen örgütlenme çalışmalarının sorumluluğunu üstlenmişti. Bölgedeki çay üreticilerinin örgütlenmesinde, fabrika işgallerinde önemli rol oynadı.

12 Eylül'den sonra Rize kırsalında faaliyet yürüten Ahmet Uzun ve arkadaşları, iki gün süren takip ve çatışmanın sonunda yakalandı. Yakalanmasının ardından ağır işkencelere maruz kalan Ahmet Uzun, bu işkenceler sonucunda 16 Ocak 1981 günü gözaltında yaşamını yitirdi. İşkencecilerin “Hap içerek intihar etti” raporu ardından Uzun’un babası otopsiye itiraz etti. Yapılan ikinci otopside Ahmet Uzun’un işkence ile öldürüldüğü kanıtlandı. İşkenceciler hakkında ise tüm çabalara rağmen yasal işlem yaptırılamadı.