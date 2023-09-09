12 Eylül Darbesi'yle ilgili yapılan en kapsamlı sergi açılıyor

12 Eylül Darbesi’ni dünü ve yarınıyla konu alan “Geçmiş Bugündür” sergisi, darbenin 43’üncü yıldönümünde açılıyor. 1960-1991 arası döneme odaklanan ve 12 Eylül’den doğrudan etkilenmiş öznelerin kolektif katkılarıyla kurgulanan sergi, Bellek Müzesi koleksiyonları ile etkileşim içinde kolektif veya bireysel olarak üretilmiş sanat eserlerini, yazar, gazeteci ve araştırmacıların çalışmalarını da bir araya getiriyor.

12 Eylül Darbesi’ne ışık tutan “Geçmiş Bugündür” sergisi, 12 Eylül Salı günü İstanbul Tophane’deki Tütün Deposu’nda açılıyor. Sergi 8 Kasım’a kadar pazar ve pazartesi günleri hariç her gün saat 11.00-19.00 arası ziyaret edilebilecek.

Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi’nin de sloganı olan “Geçmiş Bugündür” temasıyla açılan serginin ana çatısını Müze’nin dijital alandan fiziksel alana taşıdığı koleksiyonlar ile arşiv malzemesinden parçalar ve içerikler oluşturuyor.

1960-1991 arası döneme odaklanan ve 12 Eylül’den doğrudan etkilenmiş öznelerin kolektif katkılarıyla kurgulanan sergi, Bellek Müzesi koleksiyonları ile etkileşim içinde kolektif veya bireysel olarak üretilmiş sanat eserlerini; yazar, gazeteci ve araştırmacıların çalışmalarını da bir araya getiriyor.

Bellek Müzesi’nin koleksiyonlarında 235 dijital, 93 fiziki dava dosyası, binlerce sayfalık hukuki belge, 35 ayrı bağışçıdan edinilen 40 bin bellek nesnesi, 300 saati aşan 120 sözlü tarih kaydı, 518 fiziki belge, 65 gazete ve 150 kitap bulunuyor. Bellek Müzesi, çeşitli kurumlar, insan hakları örgütleri, hak savunucuları, hukukçular, tanıklar, akademisyenler ve yazarların katkılarıyla aşağıdan yukarıya bir tarih anlatımı, açık ve erişilebilir arşivler ve 12 Eylül’ün muhataplarının aktif katılımıyla yaratılacak dinamik bir süreci inşa etmeyi hedefliyor.

DESTEK VERENLER VE ANLATICILAR



Geçmiş Bugündür sergisinin konseptini ve küratöryel çerçevesini Aylin Tekiner, Eylem Delikanlı ve Sevim Sancaktar; sergi tasarımını Karşılaşmalar’dan Sevim Sancaktar üstleniyor. Serginin yürütücülüğünü Research Institute on Turkey ile Demokrasi ve Bellek Araştırmaları Derneği yapıyor.

Yazılarıyla destek veren Gültan Kışanak ve Osman Kavala’nın yanısıra, Aylin Tekiner, Doğa Yirik, Gülçin Aksoy, Gülsün Karamustafa, Güneş Terkol, Nil Yalter, Özlem Sulak, Sevim Sancaktar ve Tan Oral sergiye eserleriyle katkı veriyor. Atölyelere ve içeriklere destek sunanlar arasında ise; Aybike Haydaroğlu, Berin Uyar, Burcu Ballıktaş Bingöllü, Bülent Aydın, Cemile Çakır, Cumartesi Anneleri/İnsanları, Deniz Erdem, Emel Ataktürk Sevimli, Eylem Delikanlı, Ezgi Bakçay, Ferhat Kentel, Feyyaz Yaman, Feza Kürkçüoğlu, Fikret Akovalı, Hafıza Merkezi / Hafıza ve Sanat Arşivi, Hüseyin Yavuz, Mustafa Yükselbaba, Nevzat Açan, Öncü Doğu Gürsoy, Özgül Akıncı, Filiz Fırtına, Nalan Yırtmaç, Özgür Sevgi Göral, Özlem Delikanlı, Tanıl Bora, Reyhan Yalçındağ Baydemir, S. Yalçınkaya, Sevgi Can Yağcı Aksel, Ülfet Taylı ve Ümide Çelik Aysu bulunuyor.

Sözlü tarih anlatıcıları arasında Aydın Çavlan Erdoğan, Aydın Çubukçu, Ayhan Erdoğan, Ayşe Tekiner Çelen, Berin Uyar, Bese Doğan, Bülent Aydın, Bülent Forta, Cevriye Aydın, Demet Demir, Deniz Erdem, Dursun Kırbaş, Emel Ataktürk Sevimli, Ergün Yılmaz, Esra Koç, Faruk Eren, Fatin Kanat, Gülçin Aksoy, Gülten Kaya, Gündüz Vassaf, Hamit Kankılıç, Hamit Kapan, Hediye Bakmaz, Hosrof Dink, Hüseyin Aykol, İbrahim Aydın, İkbal Eren, İlkay Alptekin Demir, Kamil Tekin Sürek, Kazım Bayraktar, Kerem Fırtına, Mahmut Döğer, Mehmet Erdal, Mikail Kırbayır, Mustafa Kemal Kaçaroğlu, Mustafa Özer, Mustafa Yalçıner, Mustafa Yükselbaba, Nebi Barlas, Nevzat Açan, Olgun Delikanlı, Öncü Doğu Gürsoy, Pakrat Estukyan, Rahime Kesici Karakaş, Rahmi Yıldırım, Rıdvan Akar, Sezai Sarıoğlu, Şenal Sarıhan, Ümide Çelik, Ümit Efe bulunuyor.

PANELLER DE DÜZENLENECEK

Sergiyle eşzamanlı paneller şöyle:

14 Eylül 2023, Perşembe

Doç. Dr. İsmet Akça

12 Eylül Darbesi’nin Tarihsel ve Toplumsal Anlamı / Tarih Vakfı ile

Saat: 19:00–20:30

Adres: Metro Han, Şahkulu Çukur, Erkanı Harp Sokak, No: 2, Beyoğlu, İstanbul

19 Eylül 2023, Salı

Roza Erdem, Evvel Zamanla Tanışmak / Otobiyografik Anlatı

Saat: 19:00-21:30

Adres: Metro Han, Şahkulu Çukur, Erkanı Harp Sokak, No: 2, Beyoğlu, İstanbul

23 Eylül 2023, Cumartesi

Dr. Yeşim Yaprak Yıldız, Türkiye’de Epistemik Yozlaşma ve Devlet Şiddetinde Toplumsal Suç Ortaklığı

Saat: 16:00-18:00

Adres: Metro Han, Şahkulu Çukur, Erkanı Harp Sokak, No: 2, Beyoğlu, İstanbul