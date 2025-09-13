12 Eylül de hayatını kaybedenler Burhaniye'de anıldı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)-Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılı dolayısıyla Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda 12 Eylül'ün getirdiği olumsuzluklar dile getirildi.

Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri tarafından 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılı dolayısıyla bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı. Yapılan açıklamada 45 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül askeri darbesinin; demokrasiye, özgürlüklere, halk iradesine ve emeğe vurulmuş kara bir leke olarak tarihimizde yerini aldığı vurgulanırken, 12 Eylülde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı ve teker teker isimleri okundu.

Emek Partisi İlçe Başkanı Nafi Maraş konuşmasında, "12 Eylül hala yaşamaya devam ediyor. Yani Kenan Evren’in mezara konulması ile bitmiş değil. Çünkü, Amerika tarafından hazırlanan Türkiye de halkları yoksullaştırmayı, emperyalizmin ülkeyi talan etmesini esas alan o program o proje bu gün hala varlığını ve yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bu gün yaşananlar o gün planlananların sonuçlarıdır” dedi.