12 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Eda aranıyor

Adana'da 12 gün önce evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 16 yaşındaki Eda Kacur’dan haber alamayan yakınları, kızlarının hayatından endişe ediyor. Alenin kayıp başvurusu üzerine polis, Kacur’u bulmak için çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde yaşayan Eda Kacur, 9 Temmuz sabahı, evlerinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Anne Fındık (55) ile baba Süleyman Kacur (58), kızlarını cep telefonuyla arayıp, mesaj gönderdi.Eda Kacur ise kısa cevaplar verip, geleceğini söyledi. Aile, daha sonra Kacur ile irtibat kuramadı.

Annesi Fındık Kacur, kızının hayatından endişe duyduklarını söyleyerek daha önce de zaman zaman evden uzaklaştığını, ancak bu kadar uzun süre ilk kez gittiğini belirterek, yalnızca kısa mesajlarla yanıt alabildiklerini, ancak bu mesajlarda da sürekli oyalandıklarını ifade etti. Kacur, "1 saat izin istedi ancak geri dönmedi. Akşama kadar bekledik ama gelmeyince karakola gidip kayıp ihbarında bulunduk. Mesaj atıyor, hep ‘geleceğim’ diyor ama 12 gündür oyalıyor. Neden kaçtığını bize söylemiyor. Onu yanında tutanlardan şikayetçiyim. Biz şu an çok kötü durumdayız. Günlerdir ne uyuyabiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Kızım, lütfen beni duyuyorsan evine geri dön. Biz her zaman senin yanındayız. Yeter ki sözümüzden çıkma" dedi.

Kaybolduğu günden bu yana kızlarının eve dönmesini bekleyen aile, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Eda’yı bulmak için çalışma başlattı.