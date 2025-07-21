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12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli üretim olan 12 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödeme listesine alındığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle bu ilaçların SGK kapsamında karşılanacağı belirtildi.

Güncel
  • 21.07.2025 09:49
  • Giriş: 21.07.2025 09:49
  • Güncelleme: 21.07.2025 09:52
12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Fotoğraf: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha SGK’nın ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” dedi.

Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

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