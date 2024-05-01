12 ilde IŞİD operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 IŞİD mensubunun yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya,operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktardı.