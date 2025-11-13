12 Kasım 2025 Çarşamba Reyting Sonuçları: Günün en çok izlenen programı belli oldu

12 Kasım 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı. Milli yas nedeniyle iki dizinin yayınlanmadığı günde izleyici ilgisi özellikle sabah ve gündüz kuşağı yapımlarına yöneldi. ATV’nin sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kuruluş Orhan ve Esra Erol’da ilk üç sırayı alarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

MÜGE ANLI ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Sabahtan akşama tüm gün boyunca merak edilen 12 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Günün liderliği yine ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Anne-oğul cinayeti dosyası nedeniyle yükselen ilgi, programa 5,34 reyting kazandırarak günün birincisi yaptı.

KURULUŞ ORHAN İKİNCİ, ESRA EROL’DA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Günün yeni bölümüyle ekrana gelen tek dizi Kuruluş Orhan, 4,73 reytingle ikinci sıraya yerleşti. ATV’nin bir diğer gündüz kuşağı yapımı Esra Erol’da ise 4,50 reytingle üçüncü basamakta yer aldı. Böylece uzun bir aradan sonra ilk üç sıranın tamamı ATV programlarından oluşmuş oldu.

MASTERCHEF YÜKSELDİ, HABER BÜLTENLERİ YARIŞTI

Tekrar bölümlerin ağırlıkta olduğu günde Masterchef Türkiye 4,08 reyting alarak dördüncü sıraya yükseldi. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (3,59), ATV Ana Haber (3,56) ve Show Ana Haber (2,54) ise haber bültenleri arasındaki sıralamayı belirledi.

FİLMLER VE TEKRAR DİZİLER LİSTEDE YER ALDI

TRT 1’de yayınlanan Vahşetin Çağrısı 2,52 reytingle günün en çok izlenen filmi oldu. Sahtekarlar’ın tekrar yayını ise 2,32 reytingle Top 10’un son basamağını oluşturdu.

12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG TOP 10 LİSTESİ

Sıra Program Reyting 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,34 2 Kuruluş Orhan 4,73 3 Esra Erol’da 4,50 4 Masterchef Türkiye 4,08 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,59 6 ATV Ana Haber 3,56 7 Eşref Rüya (Tekrar) 3,35 8 Show Ana Haber 2,54 9 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema) 2,52 10 Sahtekarlar (Tekrar) 2,32

Veri kaynağı: TİAK

12 Kasım 2025 Çarşamba gününün en çok izlenen programı hangisi oldu?

Günün en çok izlenen programı 5,34 reytingle Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu.

12 Kasım’da hangi dizi yeni bölümüyle yayınlandı?

Kuruluş Orhan günün tek yeni bölüm yayınlayan dizisi oldu.

Hangi program üçüncü sırada yer aldı?

Esra Erol’da 4,50 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Günün en çok izlenen filmi hangisiydi?

TRT 1’de yayınlanan Vahşetin Çağrısı günün en çok izlenen filmi oldu.

Top 10 listesinde haber bültenlerinden kaç tane var?

Toplam üç ana haber bülteni listede yer alıyor.

12 Kasım 2025 Çarşamba reyting sonuçları, günün tamamen ATV ağırlıklı bir sıralama ile geçtiğini gösterdi. Sabah kuşağındaki güçlü performans, dizilerdeki boşluk ve gündüz kuşağındaki ilgi birleşince en çok izlenen ilk üç program ATV ekranlarından çıktı. Günün tüm detayları, sıralamalar ve reyting puanları ise televizyon dünyasındaki rekabetin her zamanki gibi yoğun şekilde sürdüğünü ortaya koydu.