12 katlı binada çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de 12 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Samur Sokak’ta 12 katlı binanın 2'nci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Mutfakta henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dairenin bir bölümünü kapladı. Binada oturanların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 4 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.