12 kişilik kadro belli oldu

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam İsviçre ile karşılaşacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, Fribourg kentinde oynanacak mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekibin 12 kişilik kadrosunu açıkladı. Kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

Karşılaşma, TSİ 19.00’da Site Sportif Saint-Leonard Spor Salonu’nda oynanacak ve TRT 1 ile S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

BOSNA GALİBİYETİNİN ARDINDAN HEDEF 2’DE 2

Ergin Ataman yönetimindeki milliler, elemelerdeki ilk maçında İstanbul’da Bosna Hersek’i 93-71 mağlup ederek gruba güçlü bir başlangıç yapmıştı. Bu akşamki maç, Türkiye’nin grup dengelerinde erken avantaj elde etmesi açısından büyük önem taşıyor. Grup birinciliğinin Dünya Kupası yolunda fazladan avantaj getirmesi nedeniyle milliler sahaya tam konsantrasyonla çıkacak.

Rakip İsviçre, ilk maçında Sırbistan karşısında ilk yarıyı 57-34 önde kapatmasına rağmen mücadeleyi son bölümde kaybetmişti. Bu performans, İsviçre’nin özellikle hızlı hücum ve dış şutlarda tehdit oluşturabileceğini gösterdi. Türkiye’nin savunmada ritmi düşürmeden maça başlaması kritik olacak.