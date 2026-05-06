12 maden sahasına ihalesiz ruhsat verildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde maden arama ruhsatları üzerinden yaşanan tartışma büyüyor.

MHP’li Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in sürecin “yalnızca sondaj ve arama aşamasında olduğu”, sürecin kontrollü ilerlediğini ve provokatif söylemlere itibar edilmemesi yönündeki açıklamasına CHP’den tepki geldi.

CHP Tosya İlçe Başkanı Sami Özcan, ilçede 12 maden sahasının ihalesiz şekilde ruhsatlandırıldığını ve sürecin kamuoyundan gizlendiğini, şeffaf yürütülmediğini öne sürdü.

Yaklaşık bir yıldır Karaköy ve Ortalıca başta olmak üzere bölgedeki çalışmaları takip ettiklerini belirten Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne 6 sayfalık dilekçe sunduklarını anımsattı.

‘‘Biz bunları yaparken sormak zorundayız: Sayın Başkan, siz bu süreçte neredeydiniz? Neden bugüne kadar tek bir açıklama yapmadınız? Bugün bizi eleştirmek yerine, Tosya’nın geleceğini ilgilendiren şu gerçeklere cevap vermeniz gerekmektedir’’ diyen Özcan ‘‘2022-2025 arasında Tosya sınırları içinde 12 ayrı maden sahası ihalesiz ruhsatlandırıldı. Bu sahalar; altın, bakır, çinko, gümüş, demir, linyit, manganez ve kalker gibi birçok stratejik kaynağı kapsamaktadır. Ruhsatlar ve devir işlemleriyle bu alanlar farklı şirketlere aktarılmıştır’’ dedi.

Kastamonu genelinde 103 alanın ihalesiz şekilde madenciliğe açıldığını da öne süren Özcan, şöyle devam etti:

‘‘Peki soruyoruz. Bu ruhsatların koordinatları neden kamuoyuyla açıkça paylaşılmıyor? Bu süreçler neden şeffaf yürütülmüyor? Tosya’nın toprağı, suyu ve geleceği kimin adına, neye göre planlanıyor? Asıl sorgulanması gereken bu kadar büyük bir sürecin neden sessizlik içinde yürütüldüğüdür. Tosya’nın altını, bakırı, linyiti kimseye sessizce teslim edilemez. Bu topraklar masa başında paylaşılamaz. Şeffaflık talep etmeye, gerçekleri dile getirmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.’’