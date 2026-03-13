12 MART 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 12 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Her gün açıklanan günün en çok izlenen programları listesi televizyon dünyasının gündemini belirlerken, 12 Mart Perşembe günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting performansı merak konusu oldu.

Ancak 12 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Televizyon ölçüm sistemi verilerine göre hazırlanan reyting listelerinin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. Reyting sonuçları açıklandığında günün en çok izlenen dizileri ve programları netleşmiş olacak.

Televizyon dünyasında her gün en çok izlenen yapımların sıralandığı reyting listeleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 12 Mart 2026 Perşembe günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting ölçümlerini gerçekleştiren sistemden gelen verilerin gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında diziler, yarışma programları ve haber bültenlerinin izlenme oranları belli olacak ve günün en çok izlenen programları listesi netleşecek.

REYTİNG SONUÇLARI İÇİN REFERANS: 5 MART 2026 PERŞEMBE

Henüz açıklanmayan 12 Mart reyting sonuçları için geçtiğimiz haftanın verileri önemli bir referans oluşturuyor. 5 Mart 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında en çok izlenen programlar şu şekilde sıralandı:

Günün En Çok İzlenen Programları (5 Mart 2026)

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 7,72 2 Halef: Köklerin Çağrısı 4,30 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,26 4 Esra Erol’da 4,08 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,98 6 Veliaht 3,25 7 Survivor 3,18 8 İnci Taneleri 3,05 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,87 10 Sevdiğim Sensin (Özet) 2,85

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Televizyon sektöründe reyting sonuçları programların başarısını ölçen en önemli göstergelerden biridir. Dizilerden yarışma programlarına kadar birçok yapımın ekran ömrü ve yayın planı reyting performansına göre şekillenir.

Bu nedenle her gün açıklanan reyting listeleri hem izleyiciler hem de medya sektörü tarafından yakından takip edilir.

Hayır, 12 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde paylaşılması bekleniyor.

Reyting sonuçları ne zaman açıklanır?

Genellikle reyting sonuçları gün içerisinde televizyon ölçüm sisteminden gelen veriler doğrultusunda açıklanır.

Geçen hafta Perşembe günü en çok izlenen program hangisiydi?

5 Mart 2026 Perşembe günü en çok izlenen program Sevdiğim Sensin oldu.

Reyting verileri hangi kurum tarafından açıklanıyor?

Türkiye’de televizyon reyting verileri TİAK tarafından sağlanan ölçüm verilerine dayanır.

Televizyon dünyasının yakından takip ettiği 12 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmış değil. Ancak gün içerisinde paylaşılması beklenen verilerle birlikte günün en çok izlenen dizileri ve programları netleşecek. Geçtiğimiz hafta Perşembe gününün lideri olan Sevdiğim Sensin ise referans niteliğinde bir performans ortaya koymuştu.