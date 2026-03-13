12 MART 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI: Zirve Tablosu Sil Baştan!

Televizyon dünyasında her gün büyük bir merakla takip edilen reyting sonuçları açıklandı. 12 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları izleyicilerin hangi dizi ve programları tercih ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, yükselen izlenme oranıyla zirvedeki yerini korurken, NOW TV’nin dikkat çeken yapımı Halef: Köklerin Çağrısı güçlü artışıyla zirve yarışını iyice kızıştırdı.

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, haber programları, yarışmalar ve spor karşılaşmaları arasındaki rekabetin sonuçları belli oldu. Peki 12 Mart Perşembe günü en çok hangi programlar izlendi? İşte dünün reyting sonuçları ve günün en çok izlenen yapımları.

Açıklanan verilere göre Star TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Sevdiğim Sensin, beşinci bölümünde geçen haftaki düşüşü telafi ederek yükselişe geçti. Dizi 8,27 reyting alarak günü zirvede tamamladı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı ise önemli bir yükseliş kaydetti. Bir puanı aşkın artış yakalayan yapım 5,59 reyting ile günün en çok izlenen ikinci programı oldu.

TRT 1’de ekranlara gelen Samsunspor – Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması 4,19 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (12 MART 2026 PERŞEMBE)

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 8,27 2 Halef: Köklerin Çağrısı 5,59 3 Samsunspor-Rayo Vallecano UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması 4,19 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,00 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,88 6 Sevdiğim Sensin (Özet) 3,66 7 Esra Erol’da 3,43 8 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,25 9 Survivor 3,22 10 İnci Taneleri 3,02

VERİ KAYNAĞI: TİAK

PERŞEMBE AKŞAMININ REYTİNG LİDERİ: SEVDİĞİM SENSİN

Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin, beşinci bölümüyle reytinglerde güçlü bir geri dönüş yaptı. Dizi geçen haftaya kıyasla yarım puanı aşan artış yakalayarak 8,27 reyting ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Dizinin özellikle son bölümünde yakaladığı yükseliş, reyting tablosunda zirvenin korunmasını sağladı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI ZİRVEYE YAKLAŞTI

NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 12 Mart reyting sonuçlarında en dikkat çekici yükselişi yaşayan yapımlardan biri oldu.

Dizi bir puanı aşan artışla 5,59 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti ve zirve yarışında güçlü bir rakip olduğunu gösterdi.

SURVİVOR VE İNCİ TANELERİ İLK 10’DA

TV8’in yarışma programı Survivor, küçük bir artışla 3,22 reyting elde ederek Top 10 listesinde dokuzuncu sırada yer aldı.

Kanal D dizisi İnci Taneleri ise istikrarlı performansını sürdürerek 3,02 reyting ile listenin onuncu sırasında kendine yer buldu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

Televizyon ekranlarında yayınlanan haber programları arasında Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber dikkat çekti. Program 4,00 reyting alarak günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

12 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları televizyon dünyasında rekabetin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Star TV’nin dizisi Sevdiğim Sensin zirveyi korurken, Halef: Köklerin Çağrısı güçlü yükselişiyle dikkat çekti. Spor karşılaşmaları, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarıyla birlikte televizyon ekranlarında izleyici tercihlerinin çeşitlendiği bir gün yaşandı.