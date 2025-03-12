12 Mart Çarşamba 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
12 Mart Çarşamba (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri bugün televizyonda ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 12 Mart Çarşamba 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 12 Mart Çarşamba 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 12 Mart Çarşamba (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 12 Mart Çarşamba 2025 TV yayın akışı!
12 MART ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
12 Mart Çarşamba 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Annem Ankara
- 00:15 Arka Sokaklar
- 02:45 Çatı Katı Aşk
- 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Sandık Kokusu
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Siyah Kalp
- 02:45 Bahar
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
- 06:50 Vuslat
- 10:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
- 14:30 Vefa Sultan
- 16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18:00 Ramazan Sevinci
- 19:25 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Maç Önü
- 20:45 Lille - Borussia Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
- Karşılaşması
- 23:00 Aston Villa-Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
- Karşılaşması
- 01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 04:20 Sahur Bereketi
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Kürşad Oğuz, İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu ile Rota
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 19:30 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Başka Bir Gün
- 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
- 17:00 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sahipsizler
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
- 03:00 Güzel Köylü
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
- 23:45 Hudutsuz Sevda
- 02:15 Her Yerde Sen
- 04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 08:30 Gel Konuşalım
- 12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
- 13:15 Survivor Panorama / Canlı
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
- 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan