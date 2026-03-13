12 Mart solun tasfiyesiydi

Ülke tarihinin en kritik dönemlerinden 12 Mart 1971 askeri darbesi 55. Yılına girdi. 1960’larda yükselen toplumsal muhalefetin önüne geçmek adına emperyalistlerin desteğiyle gerçekleştirilen askeri darbe bugünkü rejimin yollarını döşedi. BirGün TV’ye konuk olan devrimci hareketin önemli isimlerinden, BirGün Yazarı Oğuzhan Müftüoğlu darbeye giden süreci, 12 Mart darbesini ve bugünlere uzanan siyasal atmosferi değerlendirdi.

“12 Mart döneminin arkasındaki gelişmelere geçmeden önce öncesine bakmak lazım” diyen Müftüoğlu, “Çünkü 60'lı yıllar, 12 Mart öncesi Türkiye tarihinde ilk kez belki bu 27 Mayıs sonrasındaki Anayasanın verdiği özgürlükler ortamı içerisinde bir devrimci uyanış dönemidir denilebilir. Türkiye tarihinde sola kapalı bir dönemden sonra ülkede ilk defa bir sol parti kurulmuştu. İşçi sendikaları kurulmuştu, işçiler grev yapabiliyor, örgütlenebiliyorlardı, köylü hareketleri olmuştu ve en önemlisi bu bilinçlenme dönemi içerisinde anti-emperyalist gençlik hareketleri çok güçlü bir şekilde ülkede gelişmeye başlamıştı” ifadelerini kullandı.

ARKASINDA ABD MÜDAHALESİ VAR

Yükselen toplumsal muhalefetin sağcılar tarafından bastırılmak istendiğini hatırlatan Müftüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yandan sağ örgütlerle bu gençlik hareketlerinin, uyanış hareketinin önüne geçmeye çalıştılar. Dinci grupların elinde olan hareketleri devrimcilerin üzerine üniversitelerdeki hareketlere saldırttılar. 1 Mayıs'ta İstanbul'daki o 1 Mayıs katliamının olduğu dönemde sağcı ve dinci grupların saldırısı vardı. Ülkedeki bu uyanış hareketini bastırabilmek için birtakım paramiliter örgütler ilk defa o dönemde örgütlendi. Sağcı komando hareketleriyle saldırılar gerçekleşti. Zaman zaman üniversitelerdeki sol gösterilere karşı silahlı saldırılar, sopalı saldırılar oldu. Bu aslında ben bence arkasında Amerika'nın bulunduğu ve Türkiye'deki solun tasfiye edilmesi sürecini başlatan bir dönemin başlangıcıdır. Bir müdahaledir.”

SAĞCILIĞIN TEMELLERİ ATILDI

Müftüoğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “12 Mart dönemi solun darbeye uğraması ve sağın önünün açılması dönemidir Türkiye'de. Belki Türkiye'nin sonraki yıllar sürekli sağa doğru kaymasının başlangıcı, temelleri atılmıştır. Solun bütünüyle önder kadrolarının Kızıldere'de katledildiği bir süreçti bu. İstanbul'daki insanların öldürüldüğü, Ulaş Bardakçı'nın öldürüldüğü birçok devrimcinin öldürüldüğü, idamların gerçekleştiği ve Türkiye çapındaki ilerici güçlere karşı yaygın bir baskı ve sindirme dönemi yaşanmıştı. O dönem içerisinde sağ hiçbir baskı görmeden adeta üniversiteler ve şehirlerdeydi, onların önü açılmıştı.”