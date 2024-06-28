12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 12 Mayıs hangi burç sorusu ise 12 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 12 Mayıs hangi burç? İşte 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

12 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 12 Mayıs hangi burç? İşte 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

12 MAYIS HANGİ BURÇ?

12 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

12 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

12 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

12 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1670 - II. August, Lehistan kralı (ö. 1733)

1806 - Johan Vilhelm Snellman, Fin yazar ve devlet adamı (ö. 1881)

1812 - Edward Lear, İngiliz sanatçı, illüstratör, müzisyen, yazar ve şair (ö. 1888)

1820 - Florence Nightingale, İngiliz hemşire ve hastane reformcusu (ö. 1910)

1820 - John Casey, İrlandalı geometrici (ö. 1891)

1842 - Jules Massenet, Fransız besteci (ö. 1912)

1855 - Anatoli Lyadov, Rus besteci (ö. 1914)

1879 - Muhamedjan Tınışpayev, Kazak mühendis ve aktivist

1906 - Samed Vurgun, Azeri şair (ö. 1956)

1907 - Katherine Hepburn, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2003)

1910 - Dorothy Crowfoot Hodgkin, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1994)

1914 - Bertus Aafjes, Hollandalı şair (ö. 1993)

1918 - Julius Rosenberg, Amerikalı casus (ö. 1953)

1921 - Cor van der Hoeven, Eski Hollandalı millî futbolcu (ö. 2017)

1928 - Burt Bacharach, Amerikalı piyanist, besteci, yapımcı ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 2023)

1935 - Hüseyin Alp, Türk basketbolcu (ö. 1983)

1937 - George Carlin, Amerikalı komedyen (ö. 2008)

1940 - Abbas Abdulla, Azeri şair (ö. 2019)

1942 - Ian Dury, İngiliz rock and roll şarkıcısı, söz yazarı ve grup lideri ve aktör (ö. 2000)

1942 - Michel Fugain, Fransız şarkıcı ve besteci

1945 - Alan Ball, Jr., İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2007)

1945 - Pascal Clément, Fransız siyasetçi (ö. 2020)

1946 - Daniel Libeskind, Polonya kökenli Amerikalı mimar, sanatçı ve sahne tasarımcısı

1948 - Lindsay Crouse, Amerikalı oyuncu

1950 - Gabriel Byrne, İrlandalı oyuncu

1950 - Renate Stecher, Doğu Alman eski kısa mesafe koşucusu

1955 - Piotr Bikont, Polonyalı politika yazarı, gazeteci, yemek uzmanı ve tiyatro yönetmeni (ö. 2017)

1958 - Massimo Briaschi, İtalyan eski futbolcu

1959 - Ving Rhames, Amerikalı sahne ve sinema oyuncusu

1961 - Rafael Aranda, Katalan kökenli mimar

1962 - Emilio Estévez, Amerikalı oyuncu, film yönetmeni ve senarist

1966 - Çelik Erişçi, Türk müzisyen, şarkıcı ve besteci

1966 - Stephen Baldwin, Amerikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar

1966 - Bebel Gilberto, Brezilyalı şarkıcı

1966 - Deborah Kara Unger, Kanadalı oyuncu

1967 - Paul D'Amour, Amerikan müzisyen

1968 - Emin Gürsoy, Türk oyuncu

1968 - Tony Hawk, Amerikalı kaykaycı

1970 - Samantha Mathis, Amerikalı oyuncu

1970 - David A. R. White; Amerikalı oyuncu, film yönetmeni ve senarist

1972 - Pınar Aylin, Türk şarkıcı

1974 - Terane Cevanbaht - İranlı bilim insanı

1975 - Tolga Çevik, Türk komedyen ve oyuncu

1976 - Turgut Tunçalp, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1977 - Graeme Dott, İskoç profesyonel snooker oyuncusu

1977 - Onur Saylak, Türk oyuncu ve yönetmen

1978 - Malin Akerman, Kanadalı model ve oyuncu

1978 - Jason Biggs, Amerikalı oyuncu

1978 - Hüseyin Rızazade, İranlı siyasetçi, eski halterci

1978 - Amy Sloan, Kanadalı oyuncu

1981 - Asmik Grigorian, Ermeni - Litvanyalı opera sopranosu

1981 - Astrix, İsrailli psychedelic DJ

1981 - Rami Malek, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1982 - Esra Erol, Türk sunucu ve TV programcısı

1983 - Igor De Camargo, Brezilyalı asıllı Belçikalı futbolcu

1983 - Domhnall Gleeson, İrlandalı oyuncu, yönetmen ve senarist

1983 - Baykal Kulaksızoğlu, Türk asıllı İsviçreli futbolcu

1984 - Ceyda Sinan, Türk kadın basketbolcu

1985 - Dániel Tőzsér, Macar eski millî futbolcu

1986 - Emily VanCamp, Kanadalı oyuncu

1988 - Marcelo, Brezilyalı futbolcu

1990 - Florent Amodio, Fransız buz patenci

1990 - Melih Mahmutoğlu, Türk basketbolcu

1992 - Erik Durm, Alman futbolcu

1992 - Malcolm David Kelley, Amerikalı oyuncu

1994 - Tomáš Břečka, Çek futbolcu

12 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

12 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

12 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

12 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

12 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.