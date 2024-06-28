12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 12 Mayıs hangi burç sorusu ise 12 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 12 Mayıs hangi burç? İşte 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
12 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 12 Mayıs hangi burç? İşte 12 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
12 MAYIS HANGİ BURÇ?
12 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
12 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
12 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
12 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1670 - II. August, Lehistan kralı (ö. 1733)
- 1806 - Johan Vilhelm Snellman, Fin yazar ve devlet adamı (ö. 1881)
- 1812 - Edward Lear, İngiliz sanatçı, illüstratör, müzisyen, yazar ve şair (ö. 1888)
- 1820 - Florence Nightingale, İngiliz hemşire ve hastane reformcusu (ö. 1910)
- 1820 - John Casey, İrlandalı geometrici (ö. 1891)
- 1842 - Jules Massenet, Fransız besteci (ö. 1912)
- 1855 - Anatoli Lyadov, Rus besteci (ö. 1914)
- 1879 - Muhamedjan Tınışpayev, Kazak mühendis ve aktivist
- 1906 - Samed Vurgun, Azeri şair (ö. 1956)
- 1907 - Katherine Hepburn, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2003)
- 1910 - Dorothy Crowfoot Hodgkin, İngiliz kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1994)
- 1914 - Bertus Aafjes, Hollandalı şair (ö. 1993)
- 1918 - Julius Rosenberg, Amerikalı casus (ö. 1953)
- 1921 - Cor van der Hoeven, Eski Hollandalı millî futbolcu (ö. 2017)
- 1928 - Burt Bacharach, Amerikalı piyanist, besteci, yapımcı ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 2023)
- 1935 - Hüseyin Alp, Türk basketbolcu (ö. 1983)
- 1937 - George Carlin, Amerikalı komedyen (ö. 2008)
- 1940 - Abbas Abdulla, Azeri şair (ö. 2019)
- 1942 - Ian Dury, İngiliz rock and roll şarkıcısı, söz yazarı ve grup lideri ve aktör (ö. 2000)
- 1942 - Michel Fugain, Fransız şarkıcı ve besteci
- 1945 - Alan Ball, Jr., İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2007)
- 1945 - Pascal Clément, Fransız siyasetçi (ö. 2020)
- 1946 - Daniel Libeskind, Polonya kökenli Amerikalı mimar, sanatçı ve sahne tasarımcısı
- 1948 - Lindsay Crouse, Amerikalı oyuncu
- 1950 - Gabriel Byrne, İrlandalı oyuncu
- 1950 - Renate Stecher, Doğu Alman eski kısa mesafe koşucusu
- 1955 - Piotr Bikont, Polonyalı politika yazarı, gazeteci, yemek uzmanı ve tiyatro yönetmeni (ö. 2017)
- 1958 - Massimo Briaschi, İtalyan eski futbolcu
- 1959 - Ving Rhames, Amerikalı sahne ve sinema oyuncusu
- 1961 - Rafael Aranda, Katalan kökenli mimar
- 1962 - Emilio Estévez, Amerikalı oyuncu, film yönetmeni ve senarist
- 1966 - Çelik Erişçi, Türk müzisyen, şarkıcı ve besteci
- 1966 - Stephen Baldwin, Amerikalı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar
- 1966 - Bebel Gilberto, Brezilyalı şarkıcı
- 1966 - Deborah Kara Unger, Kanadalı oyuncu
- 1967 - Paul D'Amour, Amerikan müzisyen
- 1968 - Emin Gürsoy, Türk oyuncu
- 1968 - Tony Hawk, Amerikalı kaykaycı
- 1970 - Samantha Mathis, Amerikalı oyuncu
- 1970 - David A. R. White; Amerikalı oyuncu, film yönetmeni ve senarist
- 1972 - Pınar Aylin, Türk şarkıcı
- 1974 - Terane Cevanbaht - İranlı bilim insanı
- 1975 - Tolga Çevik, Türk komedyen ve oyuncu
- 1976 - Turgut Tunçalp, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1977 - Graeme Dott, İskoç profesyonel snooker oyuncusu
- 1977 - Onur Saylak, Türk oyuncu ve yönetmen
- 1978 - Malin Akerman, Kanadalı model ve oyuncu
- 1978 - Jason Biggs, Amerikalı oyuncu
- 1978 - Hüseyin Rızazade, İranlı siyasetçi, eski halterci
- 1978 - Amy Sloan, Kanadalı oyuncu
- 1981 - Asmik Grigorian, Ermeni - Litvanyalı opera sopranosu
- 1981 - Astrix, İsrailli psychedelic DJ
- 1981 - Rami Malek, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1982 - Esra Erol, Türk sunucu ve TV programcısı
- 1983 - Igor De Camargo, Brezilyalı asıllı Belçikalı futbolcu
- 1983 - Domhnall Gleeson, İrlandalı oyuncu, yönetmen ve senarist
- 1983 - Baykal Kulaksızoğlu, Türk asıllı İsviçreli futbolcu
- 1984 - Ceyda Sinan, Türk kadın basketbolcu
- 1985 - Dániel Tőzsér, Macar eski millî futbolcu
- 1986 - Emily VanCamp, Kanadalı oyuncu
- 1988 - Marcelo, Brezilyalı futbolcu
- 1990 - Florent Amodio, Fransız buz patenci
- 1990 - Melih Mahmutoğlu, Türk basketbolcu
- 1992 - Erik Durm, Alman futbolcu
- 1992 - Malcolm David Kelley, Amerikalı oyuncu
- 1994 - Tomáš Břečka, Çek futbolcu
12 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
12 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
12 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
12 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
12 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.