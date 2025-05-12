12 Mayıs Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Atama kararları yayımlandı
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
12 Mayıs 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
12 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri