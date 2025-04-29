12 milyar hedefleniyordu: İnşaat 2 yılda başlamadı, Kemerburgaz’daki projenin sözleşmesi feshedildi

Emlak Konut, Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz’daki ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ sözleşmesinin ‘Tasfiye Protokolü’ ile karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İhalesi 3 sene önce düzenlenen ve 2 sene önce sözleşmesi imzalanan projeden toplam 12 milyar 50 milyon TL gelir sağlanması ve 4.8 milyarının Emlak Konut’a verilmesi planlanıyordu.

SATIŞ İLE İMALAT SÜRECİ BAŞLAMADI

Emlak Konut tarafından KAP’a yapılan bildirimde yüklenici şirketlerle Emlak Konut arasında ‘Tasfiye Protokolü’ imzalandığı ve satış ile imalat süreci başlamadan sözleşmenin tasfiye edildiği belirtildi.

Emlak Konut’un KAP’a yaptığı bildirim şu şekilde:

“Şirketimiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Yüklenici CABA İnş. Enerji Turz. San. ve Tic. A.Ş. & MESA Mesken İnş. A.Ş. & MESA Holding A.Ş. İş Ortaklığı arasında 28.02.2023 tarihinde imzalanan "İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi, imalat ve satış süreci başlamadan 18.04.2025 tarihinde imzalanan Tasfiye Protokolü ile karşılıklı anlaşılarak tasfiye edilmiştir.”

51 BİN METREKARELİK ARAZİ

Emlak Konut, Kemerburgaz’da toplam büyüklüğü 51 bin metrekare olan arazisini, konut ve ticaret alanı inşa edilmesi için 3 sene önce satışa çıkarmıştı.

Söz konusu arazinin ‘gelir paylaşımı’ yöntemiyle satışı için Kasım 2022’de ihale düzenlenmiş ve ihaleyi ihaleyi Caba İnşaat ile Mesa Holding’in kurduğu iş ortaklığının kazandığı duyurulmuştu.

4.8 MİLYAR EMLAK KONUT’A VERİLECEKTİ

Emlak Konut yine KAP’a yaptığı bildirimde arsa satışı karşılığı toplam gelirin 12 milyar 50 milyon TL olduğunu, bu gelirin yüzde 40’ına denk gelen 4 milyar 820 milyon TL’lik kısmının Emlak Konut’a verileceğini açıklamıştı.

İhaleyi alan Mesa Holding, adı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirilen Yassıada projesi ile, Caba İnşaat ise hidroelektrik enerji santralleri (HES) inşaatlarıyla biliniyordu.

Sözleşme 2 sene önce imzalanmasına rağmen Emlak Konut’un bildirimine göre arazide imalat ve satış işlemleri süreci başlamadı.

Emlak Konut, tasfiye nedenine dair ise bir açıklama yapmadı.