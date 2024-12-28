12 milyonluk kamu zararı gizlendi

BirGün/ANKARA

Sağlık Bakanlığı'nın çöktüğü için kapatılan Eskipazar Devlet Hastanesi’nde oluşan kamu zararını tazmin etmediği ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatmadığı ortaya çıktı. 2018’de Karabük’ün Eskipazar ilçesinde hizmete başlayan hastanede 2 yıl sonra çökme meydana geldi. Bakanlığın hastaneyle ilgili 4 yıldır adım atmadığı anlaşıldı.

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Parselin bulunduğu saha için kütle hareketleri riskinin olmadığı görülerek yatırım bu alana planlanmıştır. Zamanla oluşabilecek kayma hattını tespit etmek mümkün olmamıştır. Gerek hastane inşaatı yüklenicisi gerekse süreç içerisinde hizmeti bulunan personele yönelik herhangi bir adli veya idari işlem yürütülmemektedir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yanıtta da hastanenin faal olduğu belirtildi.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMADI"

Memişoğlu’nun açıklamasına tepki gösteren CHP’li Akay şunları söyledi:

“Bölgeyi iyi bilen bir Jeoloji Mühendisi’nden aldığımız bilgiye göre, kazı ve inşaat sürecinde gerekli kazı, şev güvenliği alınmaması nedeniyle binada kayma meydana geldiği anlaşılmaktadır. Düzgün yürütülmeyen inşaat süreci ve alınmayan önlemler yüzünden 12 milyon TL’lik kamu zararı meydana geldi. Bu zararı meydana getirenler hakkında ise Bakanlık 4 yıldır herhangi bir adli veya idari işlem yürütülmediğini itiraf etmiş” ifadelerini kullandı. Meydana gelen kayma nedeniyle dört yıl önce kapatılan Eskipazar Devlet Hastanesi’nin hala faaliyette olduğunu söylemesi tam bir skandaldır.”