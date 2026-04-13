12 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede Artık 1 Değil 2 Dizi Var!

12 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. Pazar akşamı ekranlara gelen yapımların performansı merak edilirken, günün reyting tablosunda özellikle iki dizinin zirve yarışında öne çıkması dikkat çekti. Televizyon dünyasında dengelerin nasıl şekillendiğini görmek isteyen izleyiciler için 12 Nisan 2026 reyting sonuçları oldukça hareketli bir tablo ortaya koydu.

TRT 1’in uzun soluklu dizisi Teşkilat, hafif oranlı düşüşe rağmen 5,73 reyting ile zirvedeki yerini korudu. Star TV’nin yeni dizisi Çirkin ise üçüncü bölümünde güçlü bir yükseliş yakalayarak 5,24 reyting aldı ve liderliği en yakından takip eden yapım oldu. Böylece 12 Nisan 2026 Pazar gününde zirve yarışında iki dizi öne çıktı.

12 NİSAN 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

ZİRVEDE NEDEN 2 DİZİ VAR?

Altı sezondur pazar günlerinin en güçlü yapımlarından biri olan Teşkilat, bu hafta da lider kalmayı başardı. Ancak Çirkin’in üçüncü bölümde bir puanı aşan artış yaşaması, pazar akşamı reyting rekabetini daha da dikkat çekici hale getirdi. Bu nedenle “zirvede 2 dizi var” ifadesi, günün reyting tablosunu en iyi özetleyen başlıklardan biri oldu.

TEŞKİLAT LİDERLİĞİNİ KORUDU

TRT 1 dizisi Teşkilat, hafif bir düşüş yaşamasına rağmen 5,73 reyting ile günün en çok izlenen yapımı oldu. Uzun süredir pazar akşamlarının güçlü markalarından biri olan dizi, izleyici ilgisini korumayı sürdürdü.

Teşkilat’ın özet bölümü de 2,02 reyting alarak ilk 10 listesine girmeyi başardı. Bu detay, dizinin yalnızca ana bölümde değil, yan yayın performansında da etkisini devam ettirdiğini ortaya koydu.

ÇİRKİN REYTİNGİNİ YÜKSELTTİ

Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, 12 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçlarında en dikkat çekici çıkışı yapan yapımlar arasında yer aldı. Üçüncü bölümünde bir puanı aşan artış yakalayan dizi, 5,24 reyting ile ikinci sıraya yerleşti.

Üstelik dizinin özet bölümü de 2,28 reyting alarak ilk 10 listesine girdi. Böylece Çirkin, hem ana bölüm hem de özet performansıyla pazar akşamının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

12 NİSAN 2026 REYTİNG LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN DİĞER YAPIMLAR

TV8’in yarışma programı Survivor, 3,56 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı. Now TV dizisi Doktor Başka Hayatta ise düşüş trendini sürdürerek 2,97 reyting ile dördüncü sırada yer aldı.

Haber bültenleri tarafında ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 2,63 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu. Top 10 listesinin kalan bölümünde ise ağırlıklı olarak dizi özetleri ve ana haber bültenleri dikkat çekti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (12 NİSAN 2026 PAZAR – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,73 2 Çirkin 5,24 3 Survivor 3,56 4 Doktor Başka Hayatta 2,97 5 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 2,63 6 Çirkin (Özet) 2,28 7 Show Ana Haber 2,14 8 Teşkilat (Özet) 2,02 9 Kanal D Ana Haber 1,84 10 Doktor Başka Hayatta (Özet) 1,82

Veri kaynağı: TİAK

