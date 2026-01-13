12 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları: Zirve Adeta Rakipsiz!

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen gün daha da sertleştiği pazartesi akşamında, izleyicilerin tercihleri netleşti. 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve günün en çok izlenen dizileri ile programları belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan yapım, ulaştığı reyting oranıyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ BELLİ OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, yaklaşık bir puanlık artışla 15,90 reyting elde ederek bu sezonki en yüksek seviyesine ulaştı. Rekorları alt üst eden dizi, bu sonuçla birlikte günün açık ara lideri olmayı başardı. Uzak Şehir’in özet bölümü ise 8,24 reytingle listenin ikinci sırasında yer aldı.

PAZARTESİ AKŞAMI EKRAN REKABETİ

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları, bir haftalık aranın ardından ekrana döndüğü günde yaklaşık iki puanlık düşüş yaşayarak 5,44 reytingle üçüncü sırada yer aldı. ATV’nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,32 reytingle dördüncü sırayı alırken, gündüz kuşağının bir diğer güçlü yapımı Esra Erol’da 4,50 reytingle altıncı sıraya yerleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 3,48 reytingle yedinci sırada yer alırken, haber bültenleri arasında en yüksek izlenmeye ulaşan program Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Program, 4,89 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni olarak öne çıktı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ABC)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 15,90 2 Uzak Şehir (Özet) 8,24 3 Cennetin Çocukları 5,44 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,32 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,89 6 Esra Erol’da 4,50 7 Survivor 3,48 8 Kanal D Ana Haber 3,47 9 ATV Ana Haber 3,14 10 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 3,06

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

12 Ocak 2026 Pazartesi günü, özellikle dizi ve gündüz kuşağı programları arasındaki rekabet dikkat çekti. Uzak Şehir’in zirvede tek başına yer alması, pazartesi akşamlarının güçlü liderini bir kez daha ortaya koydu. Özet bölümünün dahi yüksek izlenme oranına ulaşması, dizinin izleyici bağlılığını net şekilde gösterdi.

12 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon izleyicisinin tercihlerinin netleştiğini gösterdi. Uzak Şehir’in zirvede rakipsiz şekilde yer alması, haftanın en dikkat çeken reyting gelişmelerinden biri oldu. Günün en çok izlenen dizileri ve programları, önümüzdeki günlerde ekran rekabetinin daha da kızışacağının sinyallerini verdi.