12 Ocak tarihte bugün: Olaylar, doğumlar, ölümler ve özel günler listesi

12 Ocak, dünya tarihine damgasını vuran önemli olayların ve unutulmaz isimlerin doğum ve ölüm yıldönümleriyle hatırlanır. Bugünün tarihindeki gelişmeler, bilim, siyaset, kültür ve toplum üzerinde derin etkiler bırakmıştır.

TARİHTE 12 OCAK VE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR

KADINLARIN OY KULLANMA HAKKI REDDEDİLDİ (1915)

12 Ocak 1915’te ABD Temsilciler Meclisi, kadınların oy kullanma hakkı talebini reddetti. Bu karar, kadın hakları hareketinin daha da güçlenmesine neden oldu ve ilerleyen yıllarda bu hakkın elde edilmesini sağladı.

TETANOZ ANTİSERUMUNUN GELİŞTİRİLMESİ (1923)

Paris’teki Pasteur Enstitüsü, 12 Ocak 1923’te tetanoza karşı ilk antiserumu geliştirdi. Bu tıbbi başarı, dünya genelinde binlerce hayat kurtaran bir tedavi yönteminin temelini oluşturdu.

ATATÜRK NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NE ADAY GÖSTERİLDİ (1934)

12 Ocak 1934’te Yunanistan’ın eski Başbakanı Elefterios Venizelos, Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Bu girişim, Atatürk’ün dünya barışına yaptığı katkıların uluslararası boyutta kabul gördüğünü kanıtladı.

RUSYA’NIN FİNLANDİYA’YI BOMBALAMASI (1940)

II. Dünya Savaşı sırasında, Sovyetler Birliği 12 Ocak 1940’ta Finlandiya’yı yoğun bir şekilde bombaladı. Bu saldırı, Kış Savaşı’nın en kritik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

SOVYET BİRLİKLERİNİN NAZİ GÜÇLERİNE KARŞI TAARRUZU (1945)

12 Ocak 1945’te Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa’da Nazi Almanyası’na karşı büyük bir taarruz başlattı. Bu harekât, II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren önemli dönemeçlerden biri oldu.

MARSHALL YARDIMIYLA TÜRKİYE’YE DESTEK (1952)

12 Ocak 1952’de ABD, Marshall Planı kapsamında Türkiye’ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapmayı kabul etti. Bu yardım, Türkiye’nin savunma kapasitesini artırmada kritik bir rol oynadı.

LUNA 1 UZAY ARACININ YÖRÜNGEYE OTURMASI (1959)

Sovyetler Birliği, 12 Ocak 1959’da Luna 1 adlı uzay aracını güneş yörüngesine oturttu. Bu araç, dünyanın yerçekiminden kurtulan ilk uzay aracı olarak tarihe geçti.

AVRUPA ÜLKELERİNİN İNSAN KLONLAMASINI YASAKLAMASI (1998)

12 Ocak 1998’de 19 Avrupa ülkesi, insan klonlamasını yasaklayan uluslararası bir anlaşmaya imza attı. Bu karar, etik değerlerin bilimsel araştırmalardaki önemini vurguladı.

KOLOMBİYA’DA SİLAH BIRAKMA BÖLGESİ TAHSİSİ (2001)

12 Ocak 2001’de Kolombiya hükümeti, Ulusal Kurtuluş Ordusu'na kuzeyde silahtan arındırılmış bir bölge tahsis etti. Bu adım, ülkede yıllardır süren iç savaşın sona erdirilmesi için bir çözüm arayışının parçasıydı.

ŞEYTAN TAŞLAMA FELAKETİ (2006)

Suudi Arabistan’ın Mina bölgesinde, 12 Ocak 2006’da gerçekleşen şeytan taşlama sırasında çıkan izdihamda 362 hacı adayı hayatını kaybetti. Bu trajedi, hac organizasyonlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SULTANAHMET’TE BOMBALI SALDIRI (2016)

12 Ocak 2016’da İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda meydana gelen bombalı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Bu saldırı, Türkiye’de terör tehdidinin boyutlarını gözler önüne serdi.

12 OCAK: DOĞUMLAR

Fevzi Çakmak (1876): Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek mareşali olan Fevzi Çakmak, ülkenin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyle hatırlanır. Askeri dehası ve siyasi öngörüsüyle Türk tarihine yön vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek mareşali olan Fevzi Çakmak, ülkenin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyle hatırlanır. Askeri dehası ve siyasi öngörüsüyle Türk tarihine yön vermiştir. Jack London (1876): Amerikalı yazar, macera ve doğa hikâyeleriyle tanınır. Özellikle “Vahşetin Çağrısı” ve “Beyaz Diş” gibi eserleri dünya edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır.

Amerikalı yazar, macera ve doğa hikâyeleriyle tanınır. Özellikle “Vahşetin Çağrısı” ve “Beyaz Diş” gibi eserleri dünya edebiyatına önemli katkılar sağlamıştır. İgor Kurçatov (1903): Sovyet nükleer fizikçi ve Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombasını geliştiren bilim insanı. Modern nükleer teknolojinin öncülerinden biri olarak bilinir.

Sovyet nükleer fizikçi ve Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombasını geliştiren bilim insanı. Modern nükleer teknolojinin öncülerinden biri olarak bilinir. Metin Serezli (1934): Türk tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden biri olan Metin Serezli, sanat hayatında birçok önemli esere imza atmıştır.

12 OCAK: ÖLÜMLER