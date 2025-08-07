12 parametreli ceza algoritması!

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada 'Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' kapsamında, bir aile hekiminin maaşının muayene sayısı, hastane başvuru oranı, memnuniyet puanı, reçete edilen ilaçlar, düzenlenen raporlar, teşvik puanları, seyyanen ve destek ödemeleri gibi toplam 12 kritere göre belirlenmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, sistemdeki aksaklıkların ve hasta davranışlarının da hekimin maaşında kesintiye neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, aile hekimlerinin karşı karşıya kaldığı durumlar şu sözlerle özetlendi:

“Hasta gelmez, maaş kesilir. Tarama önerirsin, hasta yaptırmaz, maaş kesilir. Antibiyotik, mide ilacı ya da ağrı kesici yazarsın, oran yükselir, yine maaş kesilir. Tanı koyarsın, tarama sıklığı düşer, maaş kesilir. Tanıdan sonra sevk edersin, sevk gerçekleşir, maaş kesilir. Hasta memnun kalmaz, tekrar maaş kesilir. İzne çıkarsan, hasta olursan ya da ASM dışında görev alırsan da maaş otomatik düşer. Bu nasıl bir maaş sistemi, bu nasıl bir sağlık politikasıdır?”

MAAŞIN YÜZDE 55'İ TEŞVİK

Mevcut maaş sisteminin adeta “12 parametreli bir ceza algoritması” gibi işlediğine dikkat çekilen açıklamada şu sorular yöneltildi:

“Hangi kamu çalışanı maaşının yüzde 55’ini teşvik olarak almaktadır? Bir sonraki ay ne kadar maaş alacağını bilmeyen başka bir kamu çalışanı var mıdır? Maaşlarımız tek kalemde, emekliliğe yansıyan, güvenceli ve öngörülebilir şekilde yeniden düzenlenmeli. Performans sisteminin tamamen kaldırılması ya da yalnızca pozitif performansın esas alınarak, toplam gelirin en fazla yüzde 20’sini oluşturacak biçimde yeniden kurgulanması gerekir. Geliri değil sağlığı önceleyen bir sistem kurulmalıdır. Bu adaletsizliğe karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”