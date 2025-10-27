12 peynir markası ifşa edildi: Bakanlık'tan taklit ve tağşiş listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda 12 peynir ürününün taklit veya tağşiş olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca denetimlerde elde edilen bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

24 Ekim 2025 tarihli “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde yer alan peynir ürünleri şöyle açıklandı:

• YEŞİL TOROS markalı yarım yağlı taze kaşar peyniri (2 kilo) – Antalya / Döşemealtı

• SÜHABEY markalı tam yağlı taze beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• SÜHABEY markalı yarım yağlı taze beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• SÜHABEY markalı tam yağlı beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• SÜHABEY markalı tost peyniri – Aksaray / Ortaköy

• SÜHABEY markalı tam yağlı beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• SÜHABEY markalı tam yağlı taze beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• SÜHABEY markalı tam yağlı taze beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• ERTAT markalı az yağlı beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• SAYRAÇ markalı yağlı beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• ANADOLU CİHANGİR markalı yağlı taze beyaz peynir – Aksaray / Ortaköy

• BEY&EN markalı rende tam yağlı taze mozarella peyniri (2 kilo) – Bursa / Osmangazi