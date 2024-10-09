12 saat boyunca yoğun bakım yatağı bulamadı

İzmir Çiğli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Sabiha Teneler 12 saat boyunca yoğun bakım bekledi ve 2 bin 60 yataklı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ndeki yoğun bakımda yer bulunamadı.

Sercan Türkmen, annesinin yaklaşık bir buçuk aydır sağlık sorunları yaşadığını, belli bir süre Bakırçay Çiğli Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji servisinde yattığını anlattı.

Annesinin tekrardan fenalaştığını söyleyen Türkmen, özetle şunları kaydetti: “Şehir Hastanesi’nin de yoğun bakımının yetersiz olması da ilginç geldi. Yoğun bakım ünitesine geçmesi gereken hasta, yaklaşık 12 saat acil kırmızı alanda neden bekletildi?"