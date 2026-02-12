12 Şubat 2026 Perşembe gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Değerli metaller piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında gram altın fiyatı, bilezik fiyatları ve ons altın yer alıyor. 12 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında sınırlı geri çekilmeler dikkat çekiyor.

Özellikle düğün sezonu ve yatırım amaçlı alımlar nedeniyle 22 ayar bilezik fiyatı ve gram altın ne kadar soruları sıkça araştırılıyor. İşte güncel altın fiyatları tablosu.

12 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış Değişim ALTIN (TL/GR) 7.109,60 7.110,96 -0,36% 22 Ayar Bilezik 6.678,42 6.728,33 -0,32% Altın (ONS) 5.048,61 5.049,54 -0,73% Altın ($/kg) 162.063,00 162.094,00 -0,39% Altın (Euro/kg) 192.711,00 192.747,00 -0,39% 18 Ayar Altın TL/Gr 5.190,01 5.191,00 -0,36% 14 Ayar Altın TL/Gr 4.010,39 5.287,91 -0,31%

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM

12 Şubat 2026 itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.110,96 TL seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar bilezik satış fiyatı ise 6.728,33 TL olarak kaydedildi.

Ons altın fiyatındaki düşüş, gram altın fiyatına da sınırlı bir geri çekilme olarak yansıdı. Küresel piyasalarda değerli metal fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatları genellikle küresel ekonomik gelişmeler, yatırım talebi ve uluslararası piyasalardaki ons fiyatı tarafından belirlenir. Ons altın fiyatındaki değişim, gram altın ve bilezik fiyatları üzerinde doğrudan etkili olur.

Bu nedenle yatırımcılar hem gram altın hem de ons altın fiyatlarını birlikte takip etmeyi tercih eder.

Gram altın ne kadar?

12 Şubat 2026 itibarıyla gram altın satış fiyatı 7.110,96 TL seviyesinde bulunuyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik satış fiyatı 6.728,33 TL olarak işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın satış fiyatı 5.049,54 seviyesinde bulunuyor.

18 ayar altın ne kadar?

18 ayar altın gram fiyatı 5.191,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

12 Şubat 2026 Perşembe günü altın piyasasında sınırlı düşüş eğilimi görülüyor. Gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Değerli metaller piyasasındaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde de yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürecek.