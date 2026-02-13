12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Yeni diziden güçlü başlangıç!

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen hafta daha da kızıştığı reyting yarışında 12 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları dikkat çekici değişimlere sahne oldu. NOW TV’nin güçlü yapımı Halef Köklerin Çağrısı zirvedeki yerini korurken, yeni dizi Sevdiğim Sensin ikinci sıradan listeye giriş yaptı. Öte yandan Veliaht ve İnci Taneleri reytinglerde düşüş yaşarken, Survivor ise hafif toparlanma sinyali verdi.

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (ABC1 20+)

Sıra Program Kanal Rating 1 Halef Köklerin Çağrısı NOW 6.81 2 Sevdiğim Sensin Star TV 5.84 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5.27 4 Esra Erol'da ATV 4.79 5 Veliaht Show TV 4.56 6 Survivor TV8 4.26 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.18 8 İnci Taneleri Kanal D 3.67 9 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 3.61 10 ATV Ana Haber ATV 3.09

vERİ KAYNAĞI: TİAK

HALEF LİDERLİĞİNİ KORUDU

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı, 6.81 reyting ile haftanın zirvesinde yer almayı sürdürdü. Geçtiğimiz hafta da güçlü performans gösteren yapım, izleyici ilgisini koruyarak Perşembe akşamlarının en çok izlenen programı olmayı başardı.

YENİ DİZİ “SEVDİĞİM SENSİN” İKİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Uzun süredir beklenen yeni yapım Sevdiğim Sensin, ilk haftasında 5.84 reyting alarak güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni dizinin ikinci sıraya yerleşmesi, Perşembe akşamı rekabetini önemli ölçüde değiştirdi.

VELİAHT VE İNCİ TANELERİ DÜŞÜŞTE

SHOW TV’nin sevilen dizisi Veliaht, geçtiğimiz haftaya göre düşüş yaşayarak 4.56 reyting ile beşinci sırada yer aldı.

Uzun bir aranın ardından yeni sezonla ekranlara dönen İnci Taneleri ise 3.67 reyting ile ilk 10 listesinde alt sıralarda kaldı.

SURVİVOR TOPARLANMA SİNYALİ VERDİ

TV8’in yarışma programı Survivor, 4.26 reyting alarak önceki haftaya kıyasla daha iyi bir performans sergiledi ve listenin orta sıralarında yer aldı.

5 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

5 Şubat 2026 Perşembe Reyting Sonuçları (ABC1 20+)

Sıra Program Kanal Rating 1 Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV 8.09 2 Halef Köklerin Çağrısı NOW 7.18 3 Veliaht SHOW TV 5.29 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5.01 5 Esra Erol'da ATV 4.86 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.59 7 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 4.46 8 İnci Taneleri Kanal D 4.44 9 Survivor TV8 3.71 10 ATV Ana Haber ATV 3.09

Geçtiğimiz hafta zirvede spor karşılaşması yer alırken, bu hafta dizi rekabetinin öne çıktığı görülüyor. Halef Köklerin Çağrısı liderliğini korurken, Veliaht ve İnci Taneleri düşüş eğilimi gösterdi. Yeni yapım Sevdiğim Sensin ise listeye güçlü bir giriş yaptı.

12 Şubat 2026 reyting sonuçlarında birinci hangi program oldu?

NOW TV’de yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı günü lider tamamladı.

Yeni dizi Sevdiğim Sensin kaçıncı oldu?

Sevdiğim Sensin ilk yayın haftasında ikinci sıradan listeye girdi.

Veliaht dizisinin reytingi düştü mü?

Evet, Veliaht 5 Şubat haftasına göre düşüş yaşayarak beşinci sıraya geriledi.

İnci Taneleri kaçıncı sırada?

İnci Taneleri 12 Şubat 2026 reyting listesinde sekizinci sırada yer aldı.

12 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları, yeni dizilerin rekabeti değiştirdiğini gösterdi. Halef liderliğini sürdürürken, Sevdiğim Sensin güçlü bir başlangıç yaptı. Veliaht ve İnci Taneleri düşüş yaşarken Survivor toparlanma sinyali verdi. Önümüzdeki haftalarda Perşembe akşamı reyting yarışının daha da kızışması bekleniyor.