12 Şubat 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

12 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. 33166 sayılı Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay ve Danıştay kararları ile ilan bölümü vatandaşların gündeminde yer aldı. Özellikle atama kararları, yeni yönetmelikler ve üniversite öğretim üyesi alım ilanları dikkat çekti. Peki bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte 12 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tüm kararların detaylı özeti…

12 ŞUBAT 2026 TARİHLİ VE 33166 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

7 Ekim 1920’de kurulan ve 7 Şubat 1921’den itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete, Meclis ve Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelgelerin kamuoyuna duyurulduğu resmi yayın organıdır. 12 Şubat 2026 tarihli ve 33166 sayılı Resmi Gazete’de de yürütme, yargı ve ilan bölümlerinde önemli düzenlemeler yer aldı.

12 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

Yürütme ve İdare Bölümü – Yönetmelikler

Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği

Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler, kamu kurumlarının işleyişi ve idari süreçleri açısından önem taşıyor. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Yargı Bölümü – Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2020/14753 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 24/6/2025 Tarihli ve 2021/48164 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2021/64569 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/4755 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/8951 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/11361 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 14/10/2025 Tarihli ve 2022/19979 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2020/38036 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/11/2025 Tarihli ve 2022/5097 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/518 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/42158 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2025 Tarihli ve 2022/60223 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay ve Danıştay Kararları

Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/19, K: 2025/21)

Yargı bölümünde yayımlanan kararlar, bireysel başvurular ve yüksek yargı organlarının değerlendirmeleri açısından önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANLARI

12 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de İstanbul Galata Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından öğretim üyesi alımı ilanları yayımlandı.

Adayların başvuru şartları, gerekli belgeler ve başvuru tarihlerini dikkatle incelemesi gerekiyor. Başvurular, ilgili üniversitelerin ilan metinlerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak.

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde kamu kurumlarına ilişkin duyurular, ihale ilanları ve finansal veriler yer aldı.

