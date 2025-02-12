12 Şubat Resmi Gazete kararları: HSK atamaları yayımlandı | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

12 Şubat 2025 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 12 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

HSK ATAMALARI YAYIMLANDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Buna göre, Hâkimler ve Savcılar kurulu için atamalar gerçekleştirildi.

12 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

ATAMA KARARLARI



–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kayseri Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 420)

–– Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Eser Elementler ve İşleme Bulaşanlarının Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2024/10)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları Çeşitli İlânlar

---T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri