12 suç kaydıyla ‘özel güvenlikçi’ olmuştu: Müdürden polis yeleği giy talimatı

Hakan Kabak’ın, lisede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılırken beş çocuğu istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı. Tutuksuz yargılanan suç makinesi Kabak, yine itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

46 yaşındaki Kabak, 12 suç kaydı olmasına rağmen İstanbul Avcılar’daki bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak işe alındı. Ardından da 15 yaşındaki beş kız çocuğuna karşı cinsel istismar suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

“Çocuğa karşı cinsel taciz” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuksuz yargılanan Kabak, yargılama sırasında yeni açıklamalarda bulundu. Daha önceki açıklamalarında, “Herhangi bir özel güvenlik belgem yok. Bana okul müdürü tarafından verilen, üzerinde ‘özel güvenlik’ yazan yeleği giyiyordum” diyen Kabak, son ifadesinde şunları söyledi: "Okul müdürü tarafından temin edilen özel güvenlik yeleğini giyiyordum, coplar ve kelepçeyi de okul aile birliğinde çalışan biri getirmişti, hatta okul müdürü sivil polis yeleği giymem konusunda bir teklif getirmişti ancak kabul görmedi."

Mahkeme, duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.

DAVA İKİ YIL SONRA AÇILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay 2022 yılında yaşandı. O dönem 9’uncu sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki beş kız çocuğu, okul yönetimine verdikleri dilekçe ile güvenlik görevlisi Hakan Kabak’ın cinsel istismarına maruz bırakıldıklarını belirtti. Bir kız çocuğu ise istismarın yanında bir de Kabak’ın kendisini okul bahçesinde banka kelepçelediğini ve okuldan ayrılmasına engel olduğunu anlattı.

Kabak’ın çocuklara yönelik, “Fiziğin çok güzel, yarın tayt giy. Hoşuma gittin…” şeklinde mesajlar da attığı ve hatta bir çocuğun fotoğrafını cep telefonuna ekran fotoğrafı yaptığı belirlendi. Kabak’ın cep telefonunda yapılan incelemede de çocuklara ait fotoğraflar bulundu.

14 Şubat 2022’de bir gün gözaltında tutulan Hakan Kabak, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, kısa süre sonra da Kabak hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Ardından Kabak hakkında her çocuk için ayrı ayrı “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan ve banka kelepçelediği çocuk için de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan kamu davası açıldı. Davanın duruşması ise olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra, 28 Mart 2024’te yapıldı. Kabak’ın mahkemeye sunulan adli sicil kaydında ise 12 ayrı suç kaydı olduğu bildirildi.

MÜDÜRE CEZA VERİLMEDİ

Milli Eğitim Müfettişleri tarafından, “Hakan Kabak’ın 12 suç kaydı olmasına ve özel güvenlik belgesi de olmamasında lisede nasıl güvenlik olarak çalıştırıldığının” ortaya çıkarılması için soruşturma yürütüldü. Hazırlanan raporda, lise müdürü hakkında olayın üzerinden iki yıl geçtiği için disiplin cezası verilmeyeceği ifade edildi

Mağdurlardan birinin avukatı Merve Poyraz Özcan ise daha önce BirGün’e yaptığı açıklamada, “Okulda 30-40 kız çocuğumuz da sanığın istismar fiilinden mustarip ancak ailelerinden çekindikleri için maalesef konuşamıyorlar” demişti.