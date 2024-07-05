12 Temmuz hangi burç? 12 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 12 Temmuz hangi burç sorusu ise 12 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 12 Temmuz hangi burç? İşte 12 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

12 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 12 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 12 Temmuz hangi burç? İşte 12 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

12 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

12 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

12 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

12 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 12 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 12 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 12 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 12 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

12 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

MÖ 100 - Julius Caesar, Roma İmparatoru (ö. MÖ 44)

1394 - Ashikaga Yoshinori, Ashikaga şogunluğunun altıncı şogunudur (ö. 1441)

1675 - Evaristo Abaco, İtalyan besteci (ö. 1742)

1730 - Anna Barbara Reinhart, İsviçreli matematikçi (ö. 1796)

1813 - Francisque Bouillier, Fransız filozof (ö. 1899)

1817 - Henry David Thoreau, Amerikalı yazar (ö. 1862)

1824 - Eugène Boudin, Fransız ressam (ö. 1898)

1828 - Nikolay Çernişevski, Rus düşünür (ö. 1889)

1849 - William Osler, Kanadalı hekim (ö. 1919)

1852 - Hipólito Yrigoyen, Arjantinli devlet adamı (ö. 1933)

1854 - George Eastman, Amerikalı mucit, sanayici ve Eastman Kodak firmasının kurucusu (ö. 1932)

1863 - Albert Calmette, Fransız doktor, bakteriyolog ve immünolog (ö. 1933)

1863 - Paul Drude, Alman fizikçi (ö. 1906)

1870 - II. Louis, 30. Monako prensi ve Valentinois Dükü (ö. 1949)

1872 - Emil Hácha, Çek avukat (ö. 1945)

1884 - Amedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltıraş (ö. 1920)

1884 - Louis B. Mayer, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1957)

1891 - Halit Fahri Ozansoy, Türk şair, gazeteci, oyun yazarı ve öğretmen (ö. 1971)

1895 - Buckminster Fuller, Amerikalı felsefeci, mühendis, mimar, şair, yazar ve mucit (ö. 1983)

1895 - Oscar Hammerstein II, Amerikalı bir söz yazarı, libretto yazarı, tiyatro yapımcısı (ö. 1960)

1902 - Günther Anders, Alman filozof, gazeteci ve şair (ö. 1992)

1904 - Pablo Neruda, Şilili şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1973)

1908 - Milton Berle, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 2002)

1908 - Alain Cuny, Fransız oyuncu (ö. 1994)

1909 - Fritz Leonhardt, Alman inşaat mühendisi (ö. 1999)

1913 - Willis Eugene Lamb, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2008)

1916 - Lyudmila Pavliçenko, Sovyet keskin nişancı (ö. 1974)

1917 - Andrew Wyeth, Amerikalı görsel sanatçı (ö. 2009)

1920 - Beah Richards, Amerikalı bir sahne, sinema ve televizyon oyuncusuydu (ö. 2000)

1923 - James E. Gunn, Amerikalı bilimkurgu yazarı, eleştirmen ve İngilizce profesörü (ö. 2020)

1924 - Eve Branson, İngiliz dansçı, hayırsever ve çocuk hakları aktivisti (ö. 2021)

1925 - Yasushi Akutagawa, Japon besteci ve aynı zamanda bir orkestra şefiydi (ö. 1989)

1928 - Elias James Corey, Amerikalı organik kimyacı

1930 - Ruth Drexel, Alman oyuncu, tiyatro sanatçısı ve yönetmen (ö. 2009)

1934 - Van Cliburn, Amerikalı piyanist (ö. 2013)

1935 - Satoshi Omura, Japon biyokimyacı

1936 - Jan Němec, Çek film yönetmeni ve senarist (ö. 2016)

1937 - Bill Cosby, Amerikalı komedyen

1937 - Lionel Jospin, Fransız siyasetçi

1938 - Ronny Greetje Bierman, Hollanda asıllı Alman film ve televizyon oyuncusu (ö. 1984)

1940 - Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı ve öğretmen (ö. 2000)

1946 - Jens Beutel, Alman siyasetçi ve satranç oyuncusu (ö. 2019)

1947 - Aslan Tkhakushinov, Adigey Cumhuriyeti'nin 3. Devlet Başkanı

1948 - Benjamin Burtt, dört kez Akademi Ödülü kazanmış ses tasarımcısı

1948 - Richard Simmons, Amerikalı fitness ünlüsü

1951 - Brian Grazer, Oscar ve Emmy ödüllü Amerikalı film ve televizyon yapımcısıdır

1951 - Cheryl Ladd, Amerikalı sinema oyuncusu

1951 - Jamey Sheridan, Amerikalı oyuncu

1952 - Irina Bokova, Bulgar politikacı ve UNESCO'nun eski Genel Direktörü

1954 - Eric Adams, Manowar isimli heavy metal grubunun vokalisti

1954 - Wolfgang Dremmler, Alman millî futbolcudur

1955 - Timothy Garton Ash, İngiliz tarihçi, yazar ve yorumcudur

1955 - Jimmy LaFave, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve folk müzisyeni (ö. 2017)

1956 - Pierre Deny, Fransız oyuncu

1957 - Rick Husband, Amerikalı astronot (ö. 2003)

1958 - Dilber Ay (Gülşen Demirci), Türk sinema sanatçısı (ö. 1995)

1959 - Charles Q. Murphy, Amerikalı aktör, komedyen ve senarist (ö. 2017)

1959 - VI. Tupou, Tonga Kralı

1960 - Ahmet Ümit, Türk şair ve yazar

1963 - Frédéric Salat-Baroux, Fransız bürokrat

1964 - Osman Tural, Türk bürokrat

1966 - Fevai Arslan, Türk siyasetçi

1966 - Kemal Ataman, Türk akademisyen ve yazar

1967 - John Petrucci, Amerikalı gitarist ve Dream Theater'ın üyesi

1967 - Bruny Surin, Kanadalı atlet

1969 - Chantal Jouanno, Fransız siyasetçi eski Spor Bakanı

1970 - Aure Atika, Fas-Portekiz asıllı Fransız oyuncu

1970 - Lee Byung-hun, Güney Koreli aktör, şarkıcı ve model

1970 - Dana Golombek, Alman şarkıcı ve oyuncu

1970 - İpek Tenolcay, Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu

1971 - Nathaniel Philip Rothschild, Yahudi asıllı Britanyalı finansçı (Rothschild ailesi'nin üyesi)

1971 - Kristi Yamaguchi, Amerikalı buz patenci

1972 - Lady Saw, Jamaikalı reggae şarkıcı

1973 - Umut Akyürek, Türk sanat müziği sanatçısı

1973 - Magoo, Amerikalı rap şarkıcısı

1973 - Christian Vieri, İtalyan eski futbolcu

1974 - Sharon den Adel, Hollandalı müzisyen

1976 - Anna Friel, İngiliz oyuncu

1976 - Hüsnü Şenlendirici, Türk klarnet sanatçısı

1977 - Clayton Zane, Avustralyalı millî futbolcu ve teknik direktör

1978 - Michelle Rodriguez, Amerikalı aktris

1978 - Topher Grace, Amerikalı sinema oyuncusu

1982 - Antonio Cassano, İtalyan eski millî futbolcu

1983 - Libania Grenot, Küba asıllı İtalyan atlet

1987 - Cansın Hacıbekiroğlu, Türk voleybolcu

1988 - Patrick Beverley, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Phoebe Tonkin, Avustralyalı aktris ve model

1991 - Salih Dursun, Türk futbolcu

1991 - James Rodríguez, Kolombiyalı millî futbolcu

1994 - Josephine Japy, Fransız yakın dönem oyuncusu

1995 - Luke Shaw, İngiliz millî futbolcu

1995 - Yohio, İsveçli şarkıcı ve söz yazarı

1997 - Malala Yousafzai, Pakistanlı eğitim aktivisti, Nobel Ödülü sahibi

2000 - Vinícius Júnior, Brezilyalı millî futbolcu

12 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

12 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

12 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

12 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

12 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 12 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

12 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

12 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

12 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

12 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 12 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.