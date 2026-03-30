12 ton çikolata çalındı: KitKat’tan açıklama geldi

KitKat markasının sahibi Nestle, Avrupa'da üretim ve dağıtım noktaları arasında taşınan 413 bin 793 adet çikolatanın yüklü olduğu bir kamyonun geçtiğimiz hafta çalındığını duyurdu.

Yaklaşık 12 ton ağırlığındaki sevkiyatın, İtalya'dan Polonya'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Şirket, hırsızlığın zamanlamasına dikkat çekerek olayın Paskalya öncesinde mağazalarda KitKat bulunurluğunu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Tüketiciler ne yazık ki bayram öncesinde favori çikolatalarını bulmakta zorlanabilir." denildi.

KAYIP SEVKİYAT ARANIYOR

Şirket, çalınan kamyonun ve içindeki ürünlerin henüz bulunamadığını açıkladı. Olayın nerede gerçekleştiğine dair detay verilmezken, yerel yetkililer ve tedarik zinciri ortaklarıyla birlikte soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Nestle, çalınan ürünlerin Avrupa genelinde kayıt dışı satış kanallarına düşebileceği uyarısında bulundu.

Şirket, her ürün üzerindeki parti kodları sayesinde çalınan çikolataların takip edilebileceğini belirterek, tespit edilmesi halinde yetkililere bildirilmesi çağrısı yaptı.

YETKİLİLER VE ŞİRKET NE DİYOR?

KitKat, pazar günü X platformunda yaptığı paylaşımda, "Orta İtalya'daki fabrikamız ile Polonya'daki varış noktası arasında taşınan 12 tonluk KitKat ürününün çalındığını doğrulayabiliriz. Soruşturma için yerel yetkililer ve tedarik zinciri ortaklarıyla yakın iş birliği içindeyiz. İyi haber şu ki tüketici güvenliği açısından herhangi bir risk bulunmuyor ve tedarik etkilenmiş değil." ifadelerini kullandı.

Şirket sözcüsü cumartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada ise, "İnsanlara her zaman KitKat ile mola vermelerini öneriyoruz. Ancak görünüşe göre hırsızlar bu mesajı biraz fazla ciddiye alarak 12 tondan fazla çikolatamızla birlikte mola vermiş." dedi.

Yetkililer, soygunla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin kimliğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Soruşturmanın, yerel makamlar ve tedarik zinciri ortaklarıyla koordinasyon içinde sürdüğü belirtildi.