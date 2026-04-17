12. Yargı Paketi Maddeleri: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Af düzenlemesi var mı?

Türkiye gündeminin en önemli başlıklarından biri haline gelen 12. Yargı Paketi, içeriği ve çıkış tarihiyle vatandaşların merak odağında yer alıyor. Özellikle infaz düzenlemesi ve af yasası iddiaları, kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İçeriğinde hangi maddeler var? İşte tüm detaylar…

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı reformu kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre paketin, önümüzdeki aylar içerisinde AKP Grup Başkanlığı tarafından TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Meclis’te kabul edilmesinin ardından ise paket, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ancak şu an için net bir tarih açıklanmış değil.

Son Dakika Açıklamalar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, yargı süreçlerinin hızlandırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

12. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

12. Yargı Paketi’nin içeriği henüz tamamen netleşmemiş olsa da, açıklamalar doğrultusunda birçok önemli düzenleme öne çıkıyor.

Yargı süreçlerinin hızlandırılması

Uzlaştırma ve arabuluculuk kapsamının genişletilmesi

Çekişmeli boşanma davalarında yeni düzenlemeler

Avukatlara yönelik ekonomik iyileştirmeler

Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu (30 milyon üzeri işlemler)

Noter yardımcılığı sistemine ilişkin düzenleme

Yargı Süreçlerinde Hızlanma

Paket kapsamında en dikkat çeken başlıklardan biri, yargılamaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacak düzenlemeler olacak. Özellikle atlamalı temyiz sistemi ile dosyaların hem istinaf hem Yargıtay sürecinden geçmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Boşanma Davalarında Yeni Dönem

Uzun yıllar sürebilen çekişmeli boşanma davaları için arabuluculuk sistemi devreye alınmak isteniyor. Böylece vatandaşların daha kısa sürede sonuç alması hedefleniyor.

Çocuk Suçlarına Yönelik Düzenlemeler

Çocukların karıştığı suçlara yönelik cezaların artırılması gündemde. Özellikle ağır suçlarda, yetişkinlerle benzer cezaların uygulanabilmesi üzerinde duruluyor.

12. YARGI PAKETİNDE AF DÜZENLEMESİ VAR MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri olan af düzenlemesi ile ilgili şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor.

Mevcut bilgiler doğrultusunda, 12. Yargı Paketi içerisinde doğrudan bir genel af düzenlemesine yer verileceğine dair kesinleşmiş bir bilgi yer almıyor. Ancak infaz düzenlemeleri ile ilgili çalışmaların olabileceği değerlendiriliyor.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ (ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR)

Düzenleme Alanı Açıklama Yargı Süreçleri Daha hızlı yargılama için yeni sistemler Avukat Hakları Ekonomik iyileştirmeler ve yeni düzenlemeler Boşanma Davaları Arabuluculuk sisteminin uygulanması Çocuk Suçları Daha ağır cezai yaptırımlar Tapu İşlemleri 30 milyon üzeri işlemlerde avukat zorunluluğu

12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Paketin önümüzdeki aylarda TBMM’ye sunulması bekleniyor, ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.

12. Yargı Paketinde af var mı?

Şu an için pakette genel af düzenlemesi olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

12. Yargı Paketi yürürlüğe nasıl girecek?

TBMM’de kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Boşanma davalarıyla ilgili değişiklik olacak mı?

Evet, çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin uygulanması planlanıyor.

Yargı süreci nasıl hızlandırılacak?

Atlamalı temyiz sistemi ve alternatif çözüm yollarının genişletilmesi ile süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.