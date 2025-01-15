12 yaşındaki çocuğu taşla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Bağcılar'da, bir evde 12 yaşındaki kız çocuğunun taşla öldürülmesi ve 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, dün 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olayla ilgili çalışması sürüyor.

Olayın şüphelisi Zekeriya A. (51) polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ GÜN MİSAFİRLİĞE GİTTİ

Öte yandan şüpheli Zekeriya A'nın, olaydan önceki gün eve misafirliğe gittiği ortaya çıktı.

Olay günü, öldürülen çocuğun annesi G.S'nin (48) bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresi'ne gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı belirlendi. Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla M.S'yi öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etti.

Anne G.S'nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenildi.