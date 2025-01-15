12 yaşındaki çocuğu taşla öldürmüştü: Bağcılar'daki saldırıda zanlının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da, bir evde 12 yaşındaki kız çocuğunun taşla öldürülmesi ve 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına ilişkin Zekeriya A.(51) gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, dün 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olayla ilgili çalışması sürüyor.

Olayın şüphelisi Zekeriya A. (51) polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

ÖNCE CİNAYETİ REDDETTİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Önce cinayet işlediği iddialarını kabul etmeyen şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Poliste yapılan ilk sorgusunda şüphelinin "Bir gün önce elektrik işleri var diyerek beni eve çağırdılar. Olay günü eve gittim. Evde çocuklar vardı. İşimi yaparken onlara 'para verecek misiniz?' diye sorunca kendilerinde para olmadığını söylediler. Bir anda öfkelendim. Sobanın yanında bulduğum taşla başlarına vurdum" dediği öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Zekeriya A'nın, olaydan önceki gün eve misafirliğe gittiği ortaya çıktı.

CİNAYETİN ARDINDAN EVDE PARA ARANMIŞ

Olay günü, hayatını kaybeden çocuğun annesi G.S'nin (48) bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresi'ne gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı belirlendi. Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla M.S'yi öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etti.

Anne G.S'nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da, 13 Ocak 2025'te 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir adreste yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiğini, 6 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.S'nin cenazesi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.