Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

12 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheliler yakalandı

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 10:46
  • Giriş: 17.12.2023 10:46
  • Güncelleme: 17.12.2023 10:46
Kaynak: İHA
12 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheliler yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisinde otomobilden dışarı doğru tüfekle açılan ateş sonucu 12 yaşındaki A.T., yaralandı. A.T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınırken, olayın ardından çalışma başlatan polis şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 