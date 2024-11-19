12 yaşındaki çocuk, 4 gün önce kaybolan başka çocuk ile birlikte bulundu

Bursa’da 3 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyip eşyalarını alarak evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki İ.D., 4 gün önce Küplüpınar Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 14 yaşındaki Ç.S.Ç. ile birlikte Yıldırım ilçesinde bulundu.

Yıldırım ilçesinde ikametlerinden 16 Kasım'da ayrılan ve bir daha geri dönmeyen İ.D. ile Ç.S.Ç'nin aileleri polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kız çocuklarının erkek R.Y. (16) ile hareket ettiklerini tespit etti.

R.Y'nin de kayıp müracaatının alınmasının ardından her üç çocuğun da gidebilecekleri yerler ekiplerce kontrol edildi.

Ekipler, çocukları Gökdere Köprüsü'nün altında buldu.

Polis merkezine götürülen çocuklar, burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileriyle görüştürüldü.

İlk beyanlarında herhangi bir zarar görmediklerini ve istismara maruz bırakılmadıklarını beyan eden çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Valiliği de soruşturmanın devam ettiğini söyledi.