12 yaşındaki çocuk işçi 5 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu!

Mersin’in Anamur ilçesinde bir pasaj içindeki dönercide servis elemanı olarak çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, işyerinde yaşanan tartışmanın ardından ölü bulundu.

İSİG Meclisi’nin aktardığına göre Eyüp Can, gece saat 04.00 sıralarında ustabaşıyla “yavaş çalışıyor” gerekçesiyle tartıştı.

Ardından yaşanan kovalamaca sonucu yüksekten düşen çocuk, daha sonra vücudunun beş yerinden bıçaklanmış halde bulundu.

Eyüp Can Güner..

12 yaşında..

Mersin Anamur'da bir pasajdaki dönercide servis elemanı olarak çalışıyordu..

04.00 sularında ustabaşı ile “yavaş çalışıyor” gerekçesiyle arasında başlayan tartışmada yaşanan kovalamaca sonrası yüksekten düşmüş ve 5 yerinden bıçaklanmış olarak… pic.twitter.com/P6cE4NwAKS