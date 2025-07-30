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12 yaşındaki çocuk işçi 5 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu!

Mersin'de bir dönercide servis elemanı olarak çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, 5 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Güner'in, yaşanan kovalamaca sonucu yüksekten düştüğü de belirtildi.

Çalışma Yaşamı
  • 30.07.2025 15:32
  • Giriş: 30.07.2025 15:32
  • Güncelleme: 30.07.2025 15:36
12 yaşındaki çocuk işçi 5 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu!

Mersin’in Anamur ilçesinde bir pasaj içindeki dönercide servis elemanı olarak çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, işyerinde yaşanan tartışmanın ardından ölü bulundu.

İSİG Meclisi’nin aktardığına göre Eyüp Can, gece saat 04.00 sıralarında ustabaşıyla “yavaş çalışıyor” gerekçesiyle tartıştı.

Ardından yaşanan kovalamaca sonucu yüksekten düşen çocuk, daha sonra vücudunun beş yerinden bıçaklanmış halde bulundu.

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