12 yaşındaki Dursun Efe'nin katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yaşındaki Dursun Efe Andiç'i bıçakla öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Dursun Efe Andiç'in ailesi ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık 21 yaşındaki Umut Göçken ise Samsun Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu.

Sanık Göçken, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İlçede geçen yıl 23 Ekim'de ortaokul öğrencisi Dursun Efe Andiç, bisiklet sürmek için evden ayrıldıktan sonra eve dönmemesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuş, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Göçken tutuklanmıştı.

Göçken, emniyetteki ifadesinde Andiç'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Davanın iddianamesinde, sanık Göçken'in "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.